Drugsdealer verstopt geladen wapen in spelletjesdoos van zijn kinderen: “Realiseer eens waar u mee bezig bent”

Tongeren / Maasmechelen - Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van twintig maanden en een geldboete die kan oplopen tot 16.800 euro geëist voor een drugsdealer uit Maasmechelen die een geladen wapen verstopte tussen het speelgoed van zijn kinderen. De Tongerse strafrechter noemde dit “hallucinant”, omdat de man de mogelijke gevolgen niet wilde erkennen.

De 31-jarige begon met zijn handel in cocaïne om uit de schulden te geraken. Nadat er bij zijn moeder ingebroken was, werd hij bedreigd en haalde hij een wapen in huis om zich te beschermen. De politie vond het geladen geweer terug in een spelletjesdoos van de kinderen die op de salontafel lag. In het huis werd ook een partij cocaïne, verstopt in een oven, teruggevonden.

“Kinderen konden niet aan wapen of drugs”

Omdat de kinderen die in de woning verbleven, minderjarig zijn, hangt er een zwaardere straf boven het hoofd van de man. Maar tegen de rechter verklaarde de Maasmechelaar dat zijn kinderen geen gevaar liepen. “Mijn kinderen wonen in hetzelfde huis, maar ze kunnen niet aan de drugs of aan het wapen. Ze weten niet eens wat drugs zijn. Ik heb altijd ervoor gezorgd, dat ze er niet aan konden.” De drugs staken in een oven waarin ze enkel konden als ze op een stoel kropen. “Een kind van vijf neemt geen stoel om daar aan te kunnen.”

Ook het feit dat het wapen in een doos op de salontafel lag, minimaliseerde de man. “Realiseer u nu eens waar u mee bezig bent. Uw kinderen kunnen hier plots op uitkomen, het wapen stak in een spelletjesdoos. Ze kunnen dit gebruiken”, zo waarschuwde de rechter de Maasmechelaar.

Vonnis op 21 december.