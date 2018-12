‘Mars tegen Marrakech’ in Brussel wordt verboden: “Geen bruine betoging in onze stad”

/ Brussel - De (extreem)rechtse verenigingen en jongerenafdelingen die opgeroepen hadden tot een “Mars tegen Marrakech”, zondag in de hoofdstad, krijgen geen toelating voor hun betoging.

Rudi Vervoort, Brussels minister-president, en Philippe Close, burgemeester van Brussel-stad, zeggen dat “er geen sprake kan zijn van toe te laten dat een bruine mars in Brussel mag plaatsvinden”. Voor de mars sloegen studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in elkaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

“We zijn niet van plan om mensen die haat en geweld uitdragen de rust in onze hoofdstad te laten verstoren in dit decemberweekend. Wij willen een kalme, serene stad in deze periode van het jaar. We laten geen enkele betoging toe op Brussels grondgebied komende zondag”, aldus Vervoort en Close.

Dries Van Langenhove, stichter van Schild en Vrienden, en een van de initiatiefnemers achter de mars, reageert teleurgesteld: “Wat een wereldvreemde reactie en denigrerende toon. Als zij 40.000 mensen bestempelen als een bruine mars, dan zijn zij veeleer degenen die zich haatdragend tonen dan wij. Het is ons democratisch recht om te betogen.”