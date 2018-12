Twintiger slaat vrouw gebroken neus, keert zich tegen getuigen én beledigt agenten bij arrestatie

Gent - Een 22-jarige man is in nacht van 10 op 11 december opgepakt nadat hij op de Korenmarkt in Gent een vrouw een gebroken neus had geslagen. Ook enkele getuigen deelden in de klappen, en de agenten die tussenbeide kwamen kregen heel wat verwensingen naar het hoofd.

De feiten speelden zich af op de Korenmarkt in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december. Enkele passanten zagen er hoe een 22-jarige Antwerpenaar er ruzie had met een vrouw, en haar met de vuist in het gezicht sloeg. Bij de slag in haar gezicht liep het slachtoffer een gebroken neus op.

De passanten kwamen tussenbeide, maar de agressieve twintiger keerde zich tegen hen en ook zij deelden in de klappen. Twee van de vier passanten zijn enkele dagen arbeidsongeschikt door de slagen die ze kregen. In het tumult viel de handtas van een van de slachtoffers op de grond, waarop de Antwerpenaar de handtas nam en zich uit de voeten maakte. De politie werd verwittigd en kon hem kort nadien oppakken, met de handtas nog in zijn bezit.

Aangehouden

Maar ook toen was de agressieve twintiger nog niet uitgeraasd. Hij zijn arrestatie gedroeg hij zich weerspanning en beledigde hij de agenten die hem arresteerden. De jongeman werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, weerspannigheid én smaad aan de politie. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden, hij zit intussen in de cel.