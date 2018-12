Het moment waarop moordenaar ontdekt dat hij werd gefilmd terwijl hij vermoorde gezinsleden in truck verbergt

De Amerikaanse Chris Watts bleef volhouden dat zijn zwangere vrouw en twee dochters bij hem waren weggelopen terwijl hij naar het werk was, maar dat verhaaltje hield niet lang stand. Slechts enkele uren nadat hij zijn gezinsleden had vermoord en in olietanks had gedumpt, viel hij door de mand. Voornamelijk omdat zijn buurman een beveiligingscamera had geïnstalleerd en had gezien dat de moordenaar zijn pick-uptruck voor zijn garage had gezet. Het moment dat hij wist dat zijn leugen was doorprikt, werd gefilmd door de bodycam van een agent en die video is nu vrijgegeven.

Op 13 augustus kwam de 34-jarige Shanann Watts - zwanger van haar derde kind - thuis van zakenreisje, maar even later miste de Amerikaanse haar afspraak bij de gynaecoloog. Een collega had die gemiste afspraak opgemerkt en verwittigde de politie toen ze Watts niet meer kon bereiken. Toen bleek dat de vrouw samen met haar kinderen - twee meisjes van vier en drie jaar oud - spoorloos was verdwenen.

Haar echtgenoot Chris beweerde bij hoog en laag dat hij op zijn werk zat en dus niet thuis was toen zijn gezinsleden verdwenen, en vertelde de politie dat ze waren weggelopen. Maar de beelden van zijn buurman vertelden een ander verhaal: niemand - behalve Chris Watts die naar eigen zeggen niet thuis was - had het huis die dag verlaten.

Ondiep graf

Een bodycam van een agent legde het moment vast waarop Watts de beelden van de beveiligingscamera bekijkt en beseft dat zijn leugen doorprikt is. Hij grijpt zijn hoofd vast en begint zichtbaar peentjes te zweten als de televisie het moment toont dat hij ’iets’ naar zijn truck sleept. Hij probeert nog een smoesje te verzinnen waarom hij zijn auto vlakbij zijn garage parkeerde - iets wat hij volgens zijn buurman anders nooit deed.

De belastende beelden werden later gebruikt tijdens zijn ondervraging om een bekentenis af te dwingen, wat uiteindelijk ook lukte. Hoewel Chris Watts weigerde mee te werken en nooit heeft verteld waar hij de lichamen verborg, werden de lijken van zijn twee dochters - onherkenbaar door de olie - enkele dagen later ontdekt in de vaten. Enkele meters verderop deden de rechercheurs een ijselijke ontdekking: het dode lichaam van zijn vrouw, samen met zijn ongeboren zoon in een ondiep graf.

Vijf keer levenslang

Nog voor de lichamen werden ontdekt, probeerde Watts de moord op zijn dochters in de schoenen van zijn vrouw te schuiven. Naar eigen zeggen sloegen de stoppen bij hem door toen hij zag dat zij zijn kinderen had gedood, en vermoordde hij zijn vrouw in een vlaag van blinde woede. Twee maanden later veranderde hij zijn verhaal en gaf hij toe dat hij de drie moorden op zijn geweten heeft. Op 19 november werd hij veroordeeld tot vijf keer levenslang, zonder de mogelijkheid om ooit nog vrij te komen.

