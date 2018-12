Het (nog) onbekende toptalent: gekocht voor 250 euro en 25 ballen, nu is dit wonderkind 120 miljoen waard

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Gedson Fernandes, het 19-jarige wonderkind van Benfica.

Voor Benfica is de situatie vanavond duidelijk. De Portugese topclub kan niet meer doorstoten naar de achtste finales in de Champions League en ook niet meer beroofd worden van het ticket voor de Europa League. Benfica eindigt dan ook derde in een groep met Bayern, Ajax en AEK Athene. De thuiswedstrijd tegen de Grieken is dus enkel en alleen voor de eer (en wat extra poen).

Wie we nagenoeg zeker tussen de lijnen gaan zien in het Estádio da Luz is Gedson Fernandes. De amper 19-jarige Portugees met roots in Sao Tomé en Principe is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Águias. Fernandes zit aan 21 optredens tot dusver, waarvan vijf in de Champions League, en daarin zit hij aan drie doelpunten en vier assists. Begin september maakte hij dan ook niet erg verrassend zijn debuut bij de Portugese nationale ploeg in wedstrijden tegen Kroatië en Schotland.

250 euro

Niet slecht voor een middenvelder op dergelijke piepjonge leeftijd. Fernandes wordt meestal uitgespeeld als spelverdeler op het middenveld in de 4-1-4-1 van coach Rui Vitoria, maar de Portugees kan ook meer aanvallend aan de bak en heeft zelfs ervaring als rechtsback. Fernandes, die met het rugnummer 83 speelt, staat dan ook vooral bekend voor zijn breed arsenaal aan talenten. Daarbij staan zijn passing en visie centraal, maar ook zijn atletisch vermogen.

De 19-jarige middenvelder floreert dus, samen met zijn maatje Joao Felix. Hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Benfica en kreeg een afkoopclausule van 120 miljoen euro. Een stevig bedrag voor een speler die de Portugese topclub voor amper 250 euro en 25 voetballen weghaalde bij SC Frielas, een club uit de omgeving van Lissabon.

“Toenmalig Benfica-coach André Gomes had me toen uitgenodigd in een café om te vragen of hij mocht komen kijken naar onze parel”, herinnert Frielas-voorzitter Paulo Sérgio zich. “Gedson was een speler die de bal voelde, vertrok en iedereen passeerde. Dat was ook op training zo. Op een dag vroeg ik hem of hij de anderen ook wilde laten spelen. Hij beloofde me toen dat als ik hem liet doen, hij niet meer zou scoren.”

Foto: EPA-EFE

Renato 2.0?

Fernandes wordt vrij vaak vergeleken met Renato Sanches. Ook die groeide op jonge leeftijd uit tot een vaste waarde bij Benfica en was erbij toen Portugal zich in 2016 tot Europees kampioen kroonde. Datzelfde jaar won Portugal ook het EK bij de U17, met Fernandes die in de finale de beslissende penalty binnentrapte en het Team van het Toernooi haalde.

Sanches vertrok al snel richting Bayern München, maar sukkelde daarna met te hoge verwachtingen. Fernandes werd al gelinkt aan onder andere Manchester United en AS Roma. Afwachten of de 19-jarige middenvelder komende zomer het grote geld zal kunnen weerstaan. Als het onverwacht toch mislukt om het te maken, dan heeft Fernandes alvast deze wondergoal in de UEFA Youth League tegen Besiktas om elke avond naar te kijken.