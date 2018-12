Europees Parlement heeft aanbevelingen tegen terrorisme klaar

Brussel - Een dag na de dodelijke schietpartij op de kerstmarkt van Straatsburg heeft het Europees Parlement het eindrapport van de bijzondere commissie over terrorisme goedgekeurd. “De aanslag onderstreept de acute dreiging en de absolute noodzaak om deze trieste nieuwe realiteit beter aan te pakken”, stelde Helga Stevens (N-VA), die samen met de Duitse conservatieve Monika Hohlmeier (CSU) het rapport opmaakte.

“Vreemd, sinister, cynisch.” Zo omschreef de Franse commissievoorzitster Nathalie Griesbeck het toeval dat de hoofdstad van de Elzas en haar vermaarde kerstmarkt uitgerekend in de week van de eindstemming over het terreurrapport door een aanslag met terroristisch motief is getroffen.

Maar het parlement besloot de werkzaamheden voort te zetten en dus ook, zoals gepland, te stemmen over dit rapport, dat is goedgekeurd met 474 tegen 112 stemmen bij 75 onthoudingen. “Niemand van ons wil dit uitbuiten voor politiek gewin. Dat is niet gepast uit respect voor de doden en slachtoffers”, beklemtoonde Stevens.

De bijzondere commissie werd meer dan een jaar geleden in de steigers gezet als reactie op de terreurgolf. Ze organiseerde hoorzittingen, stak haar licht op bij nationale politie- en inlichtingendiensten, Europese instellingen en experts en maakte een doorlichting van het Europese en nationale beleid tegen terrorisme.

Het resultaat is een waslijst aan aanbevelingen op allerlei domeinen: een watchlist voor haatpredikers, de oprichting van een in versleutelde berichten gespecialiseerde cel bij Europol, de uitrol van een systeem voor identiteitscontrole bij huurautobedrijven, de invoering van criteria om de doeltreffendheid van deradicaliseringsprogramma’s te meten, de opmaak van een standaardformulier voor compensatie voor slachtoffers, ...

De rode draad: nog meer samenwerking en gegevensuitwisseling tussen politie- en inlichtingendiensten. “We moeten politie en justitie nog meer uit de nationale hokjes halen, door uitwisseling van relevante info onderling en met Europol automatisch te maken, en we moeten eindelijk Europees de brug slaan tussen politie- en inlichtingendiensten, om naast elkaar lopende informatiestromen te koppelen en lone wolves en terreurcellen in kaart te brengen”, weet Ivo Belet (CD&V).

Ook Hilde Vautmans (Open Vld) betoogt dat de uitwisseling van informatie over terreur gewoon standaard moet zijn. “Na elke terreuraanslag blijkt steeds dat de puzzelstukken er wel waren, maar dat we te weinig inlichtingen uitwisselen, de puzzelstukken niet in elkaar vallen, of veel te laat. Terroristen stoppen niet aan de grenzen. Elke burger is erbij gebaat dat inlichtingen standaard worden uitgewisseld tussen de lidstaten.”

Maar hadden de aanbevelingen de aanslag enkele kilometers verderop kunnen voorkomen? “Dat zullen we nooit weten”, antwoordt Stevens. “Maar zelfs met alle maatregelen die in het rapport zijn opgelijst kunnen we niet 100 procent voorkomen dat er nog aanslagen gebeuren. Terroristen die het absoluut willen doen, zullen altijd een of andere manier vinden om dat te doen”, meent Stevens. Ze merkt wel op dat de vondst van wapens in de woning van de schutter opnieuw de nood aan strengere regels over wapenhandel belicht. “Dat is ook in België een probleem. Mensen kunnen relatief makkelijk geweren en wapens kopen. Dat moeten we aanpakken.”

Stevens hoopt alvast dat nationale en Europese overheden het rapport goed zullen bestuderen. “Het is niet de bedoeling om dit in een lade weg te stoppen”, besluit het N-VA-parlementslid.