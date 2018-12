Belgisch assisenhof moet zich voor eerste maal buigen over genocidemisdaden

Brussel - De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vorige week vijf personen naar het assisenhof verwezen voor de rol die ze zouden hebben gespeeld tijdens de genocide in Rwanda. Twee van hen zijn expliciet doorverwezen voor genocide- en oorlogsmisdaden. Het is voor het eerst dat een Belgisch assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden.

In de eerste vier processen over de Rwandese genocide die tussen 2001 en 2009 behandeld werden, was het assisenhof enkel gevat voor oorlogsmisdaden. Dat meldt het federaal parket.

Volgens het federaal parket gaat het om twee aparte dossiers, waarin de kamer van inbeschuldigingstelling op 6 december evenveel arresten heeft geveld. In het eerste dossier werden E.G., E.N. en F.N. verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden, meer bepaald moorden, pogingen tot moord en verkrachtingen. In het tweede dossier zijn T.K. en M.B. verwezen voor genocide- en oorlogsmisdaden.

“Het is voor het eerst dat een Belgisch assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden”, zegt het federaal parket. “In de eerste vier processen die gerelateerd waren aan dezelfde Rwandese historische context en die tussen 2001 en 2009 zijn behandeld, werd het assisenhof enkel gevat voor oorlogsmisdaden. Bij deze nog twee lopende zaken zal het hof zich dus ook moeten uitspreken over genocidemisdaden.”

Het federaal parket wijst erop dat de vijf beschuldigden in dit stadium nog steeds van het vermoeden van onschuld genieten en nog in cassatie kunnen gaan tegen de twee arresten. Data voor de twee assisenprocessen zijn dan ook nog niet vastgelegd.