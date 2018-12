Moeder Nicky Verstappen valt uit tegen moordverdachte in rechtbank: “Kijk me aan”

De Nederlander Jos Brech blijft vastzitten. De rechtbank in Maastricht ziet voldoende ernstige bezwaren om de 56-jarige Limburger in voorarrest te houden. Brech wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Hij ontkent. De moeder van het slachtoffer viel in de rechtbank uit tegen de verdachte.

DNA van Brech is aangetroffen op achttien plekken in de onderbroek van Nicky. Bij deze sporen is het volgens de rechtbank aannemelijker dat het door “langdurig en intensief” contact komt dan door vluchtig contact. “De verdachte heeft hier geen verklaring voor kunnen geven”, motiveerde de rechter. Brech blijft in ieder geval tot de volgende zitting vastzitten.

De Limburger vertelde woensdag aan de rechter dat hij de hele zaak verschrikkelijk vindt voor de familie van Nicky. Maar: “Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd, die ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd en ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

Over wat er is voorgevallen de fatale avond van Nicky, wil hij niets zeggen. Hij had eerder verklaard dat hij er iets over wil zeggen “als de tijd daar rijp voor is” en “als alles begrepen is”. Wat hij daarmee bedoelde, wilde hij niet toelichten.

“Kijk me aan”

Toen de rechtbank voor nader beraad de eerste zitting schorste en Brech opstond om te worden afgevoerd naar de cel, vloog Berthie Verstappen tegen Brech uit. “Kijk me aan”, riep ze boos in Limburgs dialect.

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, kalmeerde haar.”Berthie was heel boos dat Brech haar niet in de ogen wilde kijken”, aldus De Vries. “Daarom riep ze naar hem. Maar Brech weigerde ieder oogcontact en keek weg.”

De zaak-Nicky Verstappen

Nicky Verstappen uit Heibloem overleed tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot tijdens een groot DNA-verwantschapsonderzoek B. in beeld kwam, maar de Limburger bleek spoorloos.

Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in Spanje. Woensdag was de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Maastricht. De volgende zitting staat gepland voor 8 maart, ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.