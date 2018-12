Verdachte schietpartij Straatsburg stond ook in Luxemburg bekend als crimineel

De verdachte van de dodelijke schietpartij in Straatsburg stond niet alleen in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, maar ook in Luxemburg bekend als crimineel. Na een poging tot inbraak in 2012 werd zijn DNA op de plaats van de misdaad aangetroffen, zo verklaarde een regeringswoordvoerder woensdag. Er werd een strafzaak ingeleid tegen Chérif C., maar de man kon niet worden gedagvaard aangezien zijn woonplaats niet gekend was, luidde het.

De 29-jarige verdachte opende dinsdagavond in de binnenstad van Straatsburg het vuur. Daarbij werden twee mensen gedood, een derde persoon is hersendood. Twaalf anderen raakten gewond, van wie zes er erg aan toe zijn. Een van de dodelijke slachtoffers is een 45-jarige Thaise toerist die samen met zijn echtgenote op vakantie was. De vrouw overleefde de aanslag en werd door de autoriteiten opgevangen.

LEES OOK.Granaat en long rifle gevonden in woning van schutter, man werd beschouwd als ‘gevaar voor staatsveiligheid’

Klopjacht

De speurders behandelen de aanval van dinsdagavond intussen als een terreurdaad. De verdachte werd beschouwd als een terroristische dreiging en in de gaten gehouden, maar hij had ook een uitgebreid strafblad vol zaken die niets met terrorisme te maken hebben. De man is intussen nog steeds op de vlucht en er wordt met man en macht naar hem en naar zijn broer Sami C. gezocht door ongeveer 600 politieagenten en andere leden van de veiligheidsdiensten.

Internationaal verscherpt toezicht

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat het de controles aan de grens heeft opgedreven. Zo worden voertuigen doorzocht en wordt de identiteit van passanten gecontroleerd. De autoriteiten houden er namelijk rekening mee dat beide broers mogelijk naar Duitsland zijn gevlucht. Ook in Italië werd het toezicht verscherpt.

De kerstmarkt van Straatsburg is een van de bekendste kerstmarkten in Frankrijk. Het is een populaire trekpleister voor toeristen en trekt elke dag tienduizenden bezoekers. De markt bleef woensdag gesloten.