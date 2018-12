Ploegmaat Dedryck Boyata zet carrière op z’n 28ste even op pauze: “Hij heeft punt bereikt waarop hij moet strijden”

Leigh Griffiths, aanvaller bij de Schotse traditieclub Celtic en ploegmaat van Rode Duivel Dedryck Boyata, zet zijn carrière even op pauze om zijn gokverslaving te laten behandelen. Zijn coach, Brendan Rodgers, had het woensdag enkel over “persoonlijke problemen”, terwijl de Britse media weten dat de 28-jarige Schotse international wordt behandeld in een gespecialiseerde instelling.

“Leigh kent al enkele maanden voortdurend problemen. Hij heeft ongelooflijke dingen gedaan op dit niveau, maar hij heeft intussen een punt bereikt waarop hij moet strijden. Wij moeten hem daarbij alle nodige professionele hulp bieden”, bekende de Noord-Ierse coach.

Griffiths, sinds 2014 bij Celtic onder dak, kende een moeilijk seizoen, gekenmerkt door blessures, maar Rodgers verklaarde dat het besluit van zijn aanvaller puur extrasportief is en “om persoonlijke redenen”.

“Ik sta heel dicht bij hem. We hebben een sterke band. Hij kende een aantal problemen buiten het veld, maar gelukkig wordt hij ondersteund. Het is geen teken van zwakte meer om daar nu vrijuit over te praten”, aldus Rodgers.

Celtic staat momenteel op kop van het klassement in de Schotse eerste klasse, met twee punten voorsprong op en een match minder gespeeld dan grootste rivaal Rangers. Op 29 december wordt The Old Firm gespeeld, de Glasgowse derby tussen aartsrivalen Celtic en Rangers.