VIDEO. ANB biedt excuses aan voor doodschieten tamme everzwijnen: "Wilden ze diervriendelijk euthanaseren"

Opglabbeek / Lommel - Het Agentschap Natuur en Bos start een intern onderzoek naar de manier waarop de zeven tamme everzwijnen zijn gedood in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

De dieren waren enkele weken geleden gevangen in het centrum van Lommel. Medewerkers van het agentschap besliste deze week om de dieren brutaal af te maken in hun kooi in Opglabbeek. Dat zorgde voor heel wat commotie. Volgens het ANB was het de bedoeling om de dieren in beslag te nemen en op een diervriendelijke manier te euthanaseren. Het Agentschap betreurt dat dit niet zo is gebeurd en wil zich hiervoor excuseren.

