Wat doet de kerstmarkt in jouw buurt na de terreuraanslag in Straatsburg?

Wordt de veiligheid op de Vlaamse kerstmarkten opgedreven, nu er in Straatsburg een aanslag werd gepleegd? Nationale richtlijnen blijven voorlopig uit, “maar een burgemeester mag natuurlijk altijd op eigen houtje zelf maatregelen nemen”, zegt het Crisiscentrum. Komen er op jouw lokale kerstmarkt straks extra politiepatrouilles tussen de stalletjes met glühwein? Wij zochten het voor u uit.

Niets wijst er voorlopig op dat er een link is tussen de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, en ons land. Dat blijkt uit een eerste analyse van het OCAD, dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert ...