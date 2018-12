Eden Hazard op z'n best: lachen, gieren, dollen met ploegmaats en... verliezen (?)

Chelsea speelt donderdagavond op de laatste speeldag in de groepsfase van de Europa League een uitwedstrijd bij MOL Vidi FC. De Blues zijn al zeker van groepswinst, terwijl de Hongaren nog tweede kunnen worden. Eden Hazard gaan we waarschijnlijk niet aan het werk zien in Boedapest, maar de Rode Duivel amuseerde zich deze week wel in Londen. In een video van de club is hij te zien in een spelletje "How High Can You Go?". Samen met Willy Caballero nam Hazard het op tegen Jorginho en Willian. En hij verloor nog ook...