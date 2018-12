Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: “Saoedi’s hebben prijs voor moord op Khashoggi al betaald”

Saoedi-Arabië heeft “de prijs al betaald” voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, woensdag gezegd.

“De Saoedi’s hebben de prijs al betaald. Er zijn mensen die de moord effectief gepleegd hebben en die we verantwoordelijk hebben gehouden”, aldus Pompeo op Fox News. Daarmee verwijst hij naar de sancties die de Verenigde Staten hebben genomen tegen de 17 Soedi-Arabiërs die betrokken waren bij de moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel. Pompeo herhaalde ook dat de bewijzen in de zaak nog steeds worden verzameld.

Met zijn uitspraken lijkt hij aan te geven dat de VS niet achter de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zullen gaan. Salman wordt onder meer door Turkije geacht de opdrachtgever te zijn van de moord. Ook de CIA concludeerde begin deze maand nog in een rapport dat Bin Salman waarschijnlijk betrokken was: voor en na de moord stuurde hij minstens elf berichten naar de adviseur die het team dat de journalist om het leven bracht, zou hebben aangestuurd.

Volgens critici spaart de Amerikaanse regering de Saoedische kroonprins uit strategisch belang.