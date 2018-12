Britse premier May belooft te stoppen als partijvoorzitster vóór volgende verkiezingen

De Britse premier Theresa May zal vóór de parlementsverkiezingen in 2022 opstappen als leider van de Conservatieve Partij. Dat beloofde ze op het zogenaamde “1922 Committee”, de invloedrijke commissie van Tory-parlementsleden, zo meldden Britse media.

May speechte voor de 317 parlementsleden van haar partij in de aanloop naar de vertrouwensstemming binnen haar partij woensdagavond. Daarbij waren geen journalisten aanwezig, maar verscheidene MEP’s gaven te kennen dat de Britse premier er beloofde om voor de volgende parlementsverkiezingen op te stappen. Volgens verscheidene media maakte May een goede beurt en komen van verschillende parlementsleden “positieve signalen”.