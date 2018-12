Waarom de “zombie-premier” al twee jaar wankelt, maar nog niet is gevallen

Niet eens zo lang geleden was het een vertrouwensstemming die Margaret Thatcher de post van premier kostte. Ironisch genoeg wankelt Theresa May (62) nu op dezelfde manier. En dat terwijl ze eerder crisis na crisis heeft overleefd. Ze bleef standvastig, maar ook rigide. En niet vies van een streepje macht en ijdelheid. “De domineedochter die het beste wil voor haar land is ze al lang niet meer.”