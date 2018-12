Man betrapt vrijend koppeltje op trappen voor stadhuis Leuven en verkracht vrouw

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot twee jaar cel voor een brutale verkrachting op de trappen van het oude stadhuis in Leuven. Een tweede betichte, die daar eveneens seks had met het dronken slachtoffer, werd vrijgesproken.

Derick A. en Niels H. stonden beiden terecht voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Ze leerden het slachtoffer kennen op 21 september 2012 in danscafé ‘t Archief in Leuven. In de vroege uurtjes deelde H. de politie mee dat er een verkrachting aan de gang was op de trappen van het stadhuis op de Grote Markt. De agenten zagen bij aankomst A. de trappen afdalen en troffen de vrouw gehurkt achter de trapleuning aan.

Tijdens het verhoor stelde H. dat hij seks had met de vrouw toen plots een andere man opdook die hem tegen de grond duwde en zijn gelegenheidspartner misbruikte. Derick A. zei dat hij het vrijende koppeltje betrapte en van H. toestemming kreeg om ook seks te hebben met de vrouw omdat ze toch stomdronken was.

Verregaande staat van dronkenschap

De vrouw stelde dat ze toestemde met seks met H., maar niet met A., die haar had gepenetreerd. Pas op 21 juni 2013 verklaarde ze dat ze slachtoffer was van verkrachting nadat uit sporenonderzoek gebleken was dat het aangetroffen sperma niet van H. maar van A. afkomstig was. Later ontkende ze ook de toestemming tot seks met H., omdat ze zich door haar vergaande staat van dronkenschap bevond in een toestand van geestelijke onvolwaardigheid.

De rechtbank veroordeelde Derick A. tot twee jaar cel, met uitstel onder probatievoorwaarden. Niels H. kreeg de vrijspraak bij gebrek aan bewijzen.