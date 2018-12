Brussel - De Europese leiders kijken gespannen uit naar wat de Britse premier Theresa May hen donderdag, op de Europese top in Brussel, te vertellen zal hebben over de haperende ratificatie van het brexit-akkoord in het Lagerhuis. “De verwachting is dat ze ons zegt wat de problemen precies zijn en duidelijk maakt welke garanties ze precies wil”, zegt een hoge EU-bron woensdag. Volgens een andere insider is de manoeuvreerruimte waarover de EU beschikt evenwel bijzonder klein. “May zal in Brussel niet de problemen kunnen oplossen die ze in Londen heeft.”

Zoals bekend houdt de Conservatieve Partij van May woensdagavond een vertrouwensstemming over de positie van de Britse premier. In EU-kringen wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat het hoe dan ook May zal zijn die donderdag het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt op de Europese top. De verwachting is dat May haar collega-regeringsleiders om een tegemoetkoming zal vragen die haar moet helpen het brexit-akkoord goedgekeurd te krijgen door het Britse parlement.

Maar daags voor de top is het de EU27 niet duidelijk wat May precies zal vragen. “Waar heeft May nood aan? Wat is haar doel?”, schetst een Europese bron woensdag de mist die rond Mays aanwezigheid op de top hangt. “Maar de vraag is vooral: hoe gaan wij, als EU27, op haar vraag reageren? We hebben ideeën maar nog geen strategie, want alles hangt af van de tussenkomst van May.”

Het enige wat zeker is, is dat de Britse premier haar collega’s in de vooravond zal toespreken. Later op de avond, wanneer May de top verlaten zal hebben, zullen de overige staatshoofden en regeringsleiders bespreken of en hoe ze May tegemoet kunnen komen. “De discussie kan besloten worden met een schriftelijke verklaring, maar dat moet nog worden bezien”, zegt een hoge EU-bron.

Over akkoord wordt niet meer onderhandeld

De Europese leiders kunnen wegens een gebrek aan voorkennis dus niet zeggen wat mogelijk is, maar zijn het er wel over eens wat niet mogelijk is. Als er een verklaring op papier wordt gezet - in welke vorm dan ook - mag die niet in tegenspraak zijn met het brexit-akkoord en ook niet met de eraan vastgehechte politieke verklaring over de toekomstige Brits-Europese relaties. Met andere woorden: over het akkoord zelf kan niet meer worden onderhandeld. “We beschikken over weinig manoeuvreerruimte. Voor ons zal dit in feite een communicatieoefening zijn”, luidt het.

Ook in de Europese wijk heeft men opgevangen dat May om de schriftelijke garantie zou willen vragen dat het niet de bedoeling is dat in het brexit-akkoord opgenomen noodoplossing voor de Ierse grenskwestie (de ‘backstop’) ooit wordt gebruikt. “Maar dat is uitgesloten”, klinkt het affirmatief. “Dit gaat hier om vrede, niet alleen om de handel in goederen. Wij willen de goedkeuring in het Britse parlement wel faciliteren en wij willen zeker geen brexit zonder akkoord, maar we gaan niet terugkomen op de teksten en evenmin op onze principes. May zal in Brussel niet de problemen kunnen oplossen die ze in Londen heeft.”