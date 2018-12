Al Ain verslaat Wellington na pentaltyreeks in eerste ronde in WK voor clubs

Gastclub Al Ain heeft woensdag de Nieuw-Zeelanders van Team Wellington, de kampioen van Oceanië, na een strafschoppenreeks (4-3) verslagen in de eerste ronde van het WK voetbal voor clubs. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen stond het 3-3.

De club uit de Verenigde Arabische Emiraten keek bij de rust nochtans tegen een 0-3 achterstand aan, na doelpunten van Barcia (11.), Clapham (15.) en Ilich (44.). In de tweede helft lukte Al Ain een indrukwekkende comeback dankzij Shiotani (45.), Doumbia (49.) en Berg (85.). Bij Al Ain kreeg Abdulrahman in het slot van de verlengingen een tweede gele kaart.

In de tweede ronde van het toernooi met de zes kampioenen van de continentale bekertoernooien en de kampioen van het gastland neemt Al Ain het op tegen Espérance de Tunis, winnaar van de Afrikaanse Champions League. De winnaar van dat duel treft in de halve finales het Argentijnse River Plate, dat onlangs de Copa Libertadores won. Champions League-winnaar en titelverdediger Real Madrid komt eveneens pas vanaf de halve finales in actie. (belga)