Als een raket van groentje naar kampioen: het succesverhaal van Atlanta United leest als een bestseller

“A-T-L, A-T-L, A-T-L!”. De favoriete song van de supporters van Atlanta United weerklonk afgelopen weekend luider dan ooit in de Verenigde Staten. De ’Five Stripes’ versloegen de Portland Timbers in de finale van de MLS en pakten voor de eerste keer de titel. Logisch, want de club bestaat nog maar sinds 2017...

Op papier klopt die laatste zin niet want Atlanta United werd door zakenman Arthur Blank officieel al op 16 april 2014 opgericht. Maar de club mocht pas in 2017 starten in de Major League Soccer. De bijnaam “United” werd niet zomaar gekozen. De naamgeving kwam er pas na een bevraging van de supporters. Rood en zwart met een likje goud werden gekozen als de clubkleuren, verwijzend naar kracht, passie en het streven naar excellentie.

Vaak zijn dit slechts vage goede voornemens, maar Atlanta United zette zijn waarden snel om in daden. In seizoen één werd er meteen voor 55.297 supporters gespeeld tegen de New York Red Bulls, verhuisd naar het Mercedes-Benz Stadium, voor gemiddeld 48.000 fans gespeeld (een record), de play-offs gehaald en een record gezet met 67.221 supporters tegen Columbus Crew.

Dit seizoen groeide de ster van Atlanta United tot nieuwe hoogtes. Spits Josef Martínez, hiervoor niet heel succesvol actief bij Serie A-club Torino, scoorde 35 doelpunten in 31 wedstrijden en leidde samen met spelmaker Miguel Almirón zijn club naar de play-offs als nummer twee in de Eastern Conference. Na zeges tegen de twee teams uit New York (City en Red Bulls) werd in de finale met 2-0 gewonnen van Portland voor liefst 73,019 aanwezigen. U raadt het al: een record.

Zuid-Amerikanen

Intussen is Atlanta United zo’n 300 miljoen dollar waard volgens Forbes. Geen enkele MLS-club doet beter, zelfs niet het LA Galaxy van Zlatan Ibrahimovic. Toch straf voor een club in een stad die vooral bekend staat voor verkeer, nonchalant gedrag en de luchthaven. “Het was lang niet cool om van Atlanta afkomstig te zijn”, vertelde ondernemer Michael Tavani aan de New York Times.

Maar onder impuls van Arthur Blank veranderde die perceptie in de ‘American Football-staat van de VS’ die niet erg succesvol was op sportgebied de voorbije decennia. “Ik had snel door dat dit een globale sport is en dat de MLS daarin wil wedijveren. We moesten dus talent van overal ter wereld binnenhalen. American Football gaat aan kop in de VS maar voetbal wordt gespeeld in 209 landen. Alles ligt dus wat ingewikkelder dan voor de NFL.”

Blanks eerste medewerker was Darren Eales, die sportief directeur werd. De Engelsman had al gewerkt voor Tottenham en stelde een andere visie voor. In plaats van oudere Europeanen naar Atlanta te halen, wilde hij vooral jonge Zuid-Amerikaanse spelers overtuigen. Om hen na een of meerdere sterke seizoenen te kunnen verkopen. Martínez is daarvan het beste voorbeeld, zo blijkt nu. Al waren er aanvankelijk ook twijfels, vooral over de grootte van het stadion. “Maar Blank bleef herhalen dat hij het stadion wel zou vullen”, aldus MLS-baas Don Garber.

Busritje

Daarna werd Gerardo Martino aangesteld als coach. “Als het toch een spannende wedstrijd is, win ik liever met 4-3 dan met 1-0”, liet de Argentijn al snel optekenen. Met spelers als Martínez en Almirón kon Atlanta risicovol maar flitsend voetbal spelen, en dat deed de vlam nog meer in de pan slaan. Dit seizoen kwamen gemiddeld meer dan 50.000 mensen naar United kijken, terwijl de club 37.000 abonnees telt.

Die ‘fan movement’ ontstond enigszins door een gelukje. Toen de werken aan het Mercedes-Benz Stadium vertraging opliepen, moest de club wedstrijden spelen in een stadion nabij de universiteit van Georgia Tech. Omkleden moest gebeuren in kleedkamers iets verderop, waarna er met de bus naar het stadion werd gereden. Dat zorgde al snel voor mooie taferelen waarbij de United-spelers ontvangen werden door honderden fans, die ze ook moesten passeren van de bus naar het stadion. Een band tussen club en fans was meteen gesmeed.

Die traditie wordt nog steeds in ere gehouden. De spelers eten nu eerst alvorens zich om te kleden. Daarna stappen ze de bus op om een rondje te rijden en dan bij de ingang van het Mercedes-Benz Stadium te stoppen en de fans te groeten op een rode loper. Geen wonder dat Atlanta United de meeste supportersverenigingen in de MLS heeft. “Er is geen betere manier om je namiddag te spenderen dan met 72.000 gekke Atlanta United-fans”, aldus supporter Thomas Thornton, die de beruchte gouden spijker van Atlanta al eens het veld mocht opdragen. “Dit is echt onze stad, onze club en dat zal nooit stoppen.”

“Er bestaat geen twijfel over dat deze club een van de mooiste verhalen uit de geschiedenis van onze competitie is”, aldus Garber. “Naar mijn mening is het misschien wel een van de meest geweldige verhalen in de sportgeschiedenis. Het succes van Atlanta United toont aan dat er geen grenzen bestaan aan wat de MLS kan zijn.”