Vrijspraak voor kuspartij onder dwang met 11-jarig meisje: “Normaal om dankbaarheid te tonen”

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een Marokkaanse man vrijgesproken van aanranding van een meisje van 11 jaar. Hij dwong de dochter van een vriendin tot een kuspartij uit dankbaarheid, zoals hij zei dat het in zijn cultuur gebruikelijk is.

Het minderjarige meisje was op zoek naar geld toen ze op straat Khaled M.D. tegenkwam. Hij was geen onbekende voor haar, want hij was goed bevriend met haar moeder. Hij stelde voor om haar uit de nood te helpen. Samen haalden ze 10 euro uit een bankautomaat, waarna hij haar thuis uitnodigde met het oog op extra cash geld.

In de zetel nam de man het meisje vast om haar te kussen. Het slachtoffer verweerde zich en mocht de woning verlaten. Hij vroeg haar diverse keren om niets over het voorval te vertellen en ging dezelfde avond nog op bezoek bij haar moeder. Het meisje deed haar verhaal aan de directrice van haar scholengroep.

Dankbaarheid

De beklaagde zei dat het “in zijn cultuur normaal is dat een jongere dankbaarheid toont als iemand iets voor hem of haar doet”. Omdat hij haar geholpen had met geld had hij een kus gevraagd. De man zei dat hij geen seksuele bedoelingen had en het meisje eerder als zijn kind beschouwt.

De rechtbank gaf de vrijspraak op basis van twijfel “door de uiteenlopende versies over de feiten, het gebrek aan objectieve elementen en het taal- en cultuurverschil dat tot miscommunicatie aanleiding kon geven”.