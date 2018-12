Kerstdiner voor eenzame personen afgelast na vondst wietplantage onder podium van dorpshuis

In het dorpshuis in het Nederlandse Krabbendijke (Zeeland) zouden woensdagavond zeventig eenzame mensen getrakteerd worden op een kerstdiner. Het mooie initiatief werd echter geannuleerd toen er een wietplantage van meer dan 400 planten werd ontdekt onder het podium van het gebouw.

De plantage werd woensdagochtend ontdekt in dorpshuis de Meiboom. Een vrijwilliger en de kok die de maaltijden zou bereiden, hoorden het nieuws en gingen een kijkje nemen, klinkt het bij de NOS. “Ik stond op het punt de ingrediënten te kopen voor het diner, maar dat hoeft nu niet meer.” Naar eigen zeggen had de kok nog nooit iets te hebben geroken van de plantage. “En ik zou het toch moeten ruiken, want ik heb er een neus voor.”

De plaatselijke dominee was eveneens verbijsterd door de ontdekking. “Ik leid hier elke zondag een dienst in de zaal en zowel ik als de kerkgangers hebben nooit wat geroken.”

“Nieuwe bron van inkomsten”

Twee Nederlandse cabaretiers die wel eens hebben opgetreden in de Meiboom lachen op sociale media om het nieuws. “Krabbendijke is een gereformeerd bolwerk. Tot een tijdje geleden werd er nog wel eens cabaret geprogrammeerd in de Meiboom, maar dat was iets van de duivel dus dat mocht niet meer. Blijkbaar hebben ze een nieuwe bron van inkomsten”, schrijft Katinka Polderman.

Claudia de Breij reageert vol ongeloof. “What the actual fuuuuck? Echt vaak gespeeld daar toen de duivel nog niet was verdwenen uit Krabbendijke! Wie is het geweest?”