Jordan Lukaku heeft er (eindelijk) weer zin in: “2019 wordt mijn jaar”

Amper 69 minuten. Aan dat totaal zit Jordan Lukaku dit seizoen bij Lazio Roma. Vooral door een zware knieblessure. Maar de linksback ziet het weer helemaal zitten.

Dat bleek in de marge van een evenement van het Lazio Style Channel. Lukaku kreeg er het woord en probeerde de fans gerust te stellen. Het gaat dit seizoen namelijk minder goed met de Romeinse club dan verwacht. Lazio staat ‘pas’ vijfde, momenteel niet goed genoeg voor een Champions League-ticket, en in de Europa League werd twee keer verloren in vijf wedstrijden.

“Het is belangrijk om in contact te blijven met de supporters ondanks dat we in een moeilijke periode zitten”, zei Lukaku. “We zijn dan ook hier om onze tijd te delen. Onze fans staan ook altijd aan onze kant. Ik hoop dat 2019 mijn jaar wordt. Vandaag voel ik me goed, ook al is het niet makkelijk om tegenwoordig speelminuten te krijgen. Vaak wordt er een aanvaller gewisseld en Lulic speelt op mijn positie, onze kapitein en een geweldige speler. Maar ik hoop op meer kansen later in het seizoen.”

Afwachten of Lukaku donderdag mag aantreden in de Europa League. Lazio is al geplaatst en kan geen groepswinnaar meer worden. De thuismatch tegen Eintracht Frankfurt is er dan ook eentje voor de eer.