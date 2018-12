Britse premier Theresa May overleeft cruciale vertrouwensstemming van haar partij in Lagerhuis

Theresa May blijft de premier van het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van de Britse Conservatieven in het Lagerhuis sprak woensdagavond bij een stemming het vertrouwen uit in de partijleider.

Om een motie van wantrouwen te kunnen indienen, moesten er minstens 48 aanvragen van conservatieve parlementsleden zijn. Dat aantal werd behaald en dus kwam er een vertrouwensstemming. Die vond plaats achter gesloten deuren. De 317 Conservatieven in het Lagerhuis kregen twee keuzes: ‘ik heb nog vertrouwen in de premier’ of ‘ik heb geen vertrouwen in de premier’.

Volgens de BBC hebben alle Conservatieve parlementariërs die mochten stemmen, dat ook gedaan. Uiteindelijk spraken 200 hun vertrouwen uit in May, waardoor ze mag aanblijven als partijleidster en premier. 117 Conservatieven stemden tegen. Nu kan er geen vertrouwensstemming meer georganiseerd worden voor minstens één jaar.

Tijdens een persconferentie na de uitslag liet May weten verder te gaan met wat ze bezig was, namelijk het realiseren van de Brexit. Ze bedankte iedereen die zijn of haar steun heeft uitgesproken, maar sloot haar ogen niet voor het groot aantal partijgenoten dat tegen haar stemde. May beloofde te zullen luisteren naar de criticasters binnen de partij.

'Here is our renewed mission: delivering the Brexit people voted for and bringing the country back together' - Theresa May says she will listen to colleagues who voted against her after winning confidence vote.



For more, head here: https://t.co/UiIIDuAMg7 pic.twitter.com/v17Sng7Qjp — Sky News (@SkyNews) 12 december 2018

Grote verdeeldheid

May had 159 stemmen nodig voor een absolute meerderheid en heeft die drempel dus ruimschoots overschreden. Toch zijn 117 tegenstemmen niet te verwaarlozen. De uitslag benadrukt de grote verdeeldheid binnen de Conservatieve partij nog maar eens. Het valt af te wachten of May, ondanks haar overwinning, verzwakt uit de stemming komt.

Voor de vertrouwensstemming kondigde May al aan te zullen opstappen als leider van de Conservatieve Partij vóór de parlementsverkiezingen in 2022.

En nu?

May heeft deze horde met succes genomen, maar dat helpt haar niet de grote Brexit-problemen op te lossen. De premier moet nog altijd het akkoord dat ze met de EU heeft onderhandeld door het parlement krijgen. Een meerderheid daarvoor is voorlopig nog ver te zoeken. May wil er voor 21 januari over stemmen.

De geplande stemming van maandag over de kwestie werd door May uitgesteld omdat ze begreep dat ze er geen meerderheid voor kan vinden. De premier trok dinsdag en woensdag langs enkele Europese hoofdsteden op zoek naar steun van haar collega-regeringsleiders om de goedkeuring van het Brexit-akkoord te faciliteren. Europa liet al weten dat May niet hoeft te rekenen op nieuwe onderhandelingen.