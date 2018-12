CHAMPIONS LEAGUE. Sterk Ajax stuit op sluipmoordenaar Bayern in spektakel, Juventus gaat af in Bern

De laatste speeldag in de groepsfase van de Champions League is voorbij. Het werd een bijzonder opwindende avond in Amsterdam.

Ajax wist wat het moest doen in de eigen Amsterdam Arena: winnen van Bayern en het won de groep. Maar na nog geen kwartier deed Der Rekordmeister de netten trillen. Matthijs de Ligt liet Robert Lewandowski lopen en die faalde niet oog in oog met Andre Onana.

Ajax stuitte lange tijd op de stevige Duitse organisatie maar op het uur was het dan toch raak. Dušan Tadic werkte een bijzonder knappe aanval af: 1-1. Tien minuten voor tijd werd het zelfs 2-1. Opnieuw Tadic scoorde, deze keer vanaf elf meter na een fout van Jerôme Boateng op Kasper Dolberg. Amsterdam vierde, maar toen legde Nicolás Tagliafico Thiago neer in de zestien. Lewandowski faalde niet: 2-2. Het werd zelfs nog 2-3 na een streep van Kingsley Coman. In de extra tijd zette Tagliafico de 3-3 op het bord maar daar bleef het bij. Oh ja, Maximilian Wöber (Ajax) en Thomas Müller (Bayern) kregen tussendoor ook nog een rode kaart.

In de andere wedstrijd won Benfica met 1-0 van AEK Athene dankzij een doelpunt van Álex Grimaldo. Daardoor worden de Portugezen derde met 4 punten, AEK blijft puntenloos. Bayern wint de groep met 14 punten, voor Ajax met 12 punten.

Manchester United kon in Groep H niet winnen van Valencia waardoor Juventus de groepswinst pakte. En dat ondanks een afgang in Bern. Young Boys versloeg de Oude Dame namelijk met 2-1 dankzij twee doelpunten van Guillaume Hoarau. Eentje voor rust na een fout van Alex Sandro in de zestien, eentje na de pauze na minder verdedigen van Leonardo Bonucci. Paulo Dybala deed in het slot nog wel iets terug en scoorde zelfs de gelijkmaker, maar die werd afgekeurd. Juve eindigt de groep zo met 12 punten, Man United telt er 10, Valencia 8 en Bern 4.

Manchester City was in Groep F al zeker van de eerste plaats, maar wilde tegen Hoffenheim toch niet verliezen voor eigen publiek. Dat zat er wel een tijdje in na een penaltygoal van Andrej Kramaric. Pep Guardiola kon echter rekenen op Leroy Sané. De Duitser scoorde eerst een heerlijke vrije trap en bezorgde op het uur de Citizens een 2-1-zege. Vincent Kompany mocht in de 85e minuut invallen.

In de andere wedstrijd werd het nog spannend. Shakhtar Donetsk kon mits winst nog tweede worden en kwam in de sneeuw 1-0 voor via Junior Moraes. Lyon, met Jason Denayer in de basis, vocht voor wat het waard was en kreeg na de pauze war het verdiende. Nabil Fekir krulde de 1-1 op het bord, goed voor de tweede plek in de groep.