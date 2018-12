Kritische geluiden na winst Britse premier May in vertrouwensstemming: “Vreselijk resultaat, ze moet ontslag indienen”

De Britse premier Theresa May kan aanblijven na de winst bij een vertrouwensstemming van haar partij in het Britse Lagerhuis. Van de 317 Conservatieven zegden er echter maar liefst 117 hun vertrouwen in hun partijleider en premier op. Zowel binnen als buiten haar partij zijn er daardoor veel kritische geluiden te horen over de overwinning.

May kan opgelucht ademhalen. Een meerderheid (200 van de 317) partijgenoten in het Lagerhuis spraken woensdagavond hun vertrouwen uit in de premier. Tegelijkertijd betekent de uitslag dat ruim een derde van de Conservatieven in het Lagerhuis May liever zien vertrekken. En dat kan haar niet lekker zitten.

Het resultaat is “helemaal niet prettig voor de premier”, vatte BBC-journalist Laura Kuenssberg het samen. “Het is een overwinning, maar met een kost. De kloof binnen de Conservatieve partij is weer gegroeid”, concludeert SkyNews-verslaggever Lewis Goodall. “De uitslag is ideaal voor een verdere analyse: het is niet ernstig genoeg om de premier af te serveren, maar haar optreden is ook niet goed genoeg dat ze er sterker uitkomt. En dus blijft de status quo in stand.”

LEES OOK.Waarom de “zombie-premier” al twee jaar wankelt, maar nog niet is gevallen

“May moet ontslag indienen”

De oerconservatieve partijgenoot en criticaster van May, Jacob Rees-Mogg, eist ondanks de overwinning het ontslag van de premier. “Het is een verschrikkelijk resultaat voor haar”, zegt hij tegen de BBC. “De premier moet begrijpen dat ze, gezien de grondwettelijke normen, dringend naar de Queen moet om haar ontslag in te dienen.

Owen Paterson, een Eurosceptische Conservatief, spreekt van een “zeer slecht resultaat” voor May. Hij eist dat de premier luistert naar de tegenstemmers.

V poor result for PM - setting aside the Payroll, she has secured well under half of the Backbench vote. She must now listen to those of us concerned that she is failing to deliver our clear Manifesto pledges to leave Single Market, Customs Union and remit of ECJ. — Owen Paterson MP (@OwenPaterson) 12 december 2018

“Uitslag verandert niets aan de chaos”

Vince Cable, de leider van de Liberale Democraten, stelt dat May haar aanpak moet wijzigen. “Aangezien de Conservatieven backbenchers haar deal niet zullen steunen, moet ze van koers veranderen. Haar deal is gedoemd te mislukken in het Huis van Afgevaardigden.”

Leider van de Labour Partij, Jeremy Corbyn, benadrukt dat de uitslag niets verandert. “Theresa May heeft haar meerderheid in het Parlement verloren, haar regering verkeert in chaos en ze is niet in staat om een Brexit-deal te realiseren die het land vooruit helpt.