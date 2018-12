1 op 3 Belgen zit tijdens lunchpauze voor scherm: “Pauzes zijn geen tijdverlies, maar belangrijk”

Meer dan één op de drie werkende Belgen brengt zijn lunchpauze door met surfen en scrollen. Vijftien procent slaat de middagpauze zelfs over. Zo zijn we niet goed bezig, zeggen specialisten: “Leg die smartphone aan de kant, praat met collega’s en haal een frisse neus.”

U dacht dat vooral jongeren verslingerd zijn aan de smartphone? Volgens een bevraging van levensverzekeraar NN bij 1.061 werkende Belgen geldt dat evenzeer voor volwassenen: liefst 36 procent van de ondervraagden zit tijdens de lunchpauzes aan een scherm gekluisterd. “We brengen onze pauzes door op sociale media en nieuwssites omdat we bang zijn dat we anders iets zouden missen. Maar door al dat scrollen en surfen komt ons brein niet meer tot rust”, zegt Isabelle Hoebrechts, specialiste ‘Welzijn op het werk’ bij 361°. Met alle gevolgen van dien: twee op de vijf ondervraagden kennen wekelijks een dipje aan het einde van de werkdag, één op de drie meerdere keren per week en 5 procent zelfs dagelijks. Erger nog, liefst zeven op de tien Belgen maken af en toe een fout uit vermoeidheid, 65 procent heeft geregeld rug-, nek- of schouderklachten en 84 procent kampt met stress.

De oplossing ligt nochtans voor de hand: geregeld het werk even aan de kant schuiven en het hoofd leegmaken. Maar net daar wringt het schoentje, zo blijkt: slechts 67 procent neemt dagelijks tijd voor een lunchpauze. Bij zelfstandigen is dat zelfs amper 53 procent; één op de tien pauzeert ’s middags zelfs nooit.

Zweedse koffie

Tegelijk worden de lunchpauzes van de werkende Belg almaar korter: 64 procent pauzeert hooguit een half uur. Eén op de vier arbeiders trekt zelfs geen kwartier uit om te lunchen. Ook in de voor- en de namiddag even het werk aan de kant schuiven en het hoofd leegmaken is voor een op de drie werkende Belgen geen evidentie. Als we die luttele pauzes die we wél nemen dan ook nog eens voor het scherm doorbrengen, dan hoeft het niet te verbazen dat we ‘overprikkeld’ zijn en niet meer tot rust komen.

Toch ligt de fout voor dit alles niet alleen bij de werknemer, klinkt het bij NN. “Te veel bedrijfsleiders zien pauzes nog als tijdsverlies, maar volgens mij zijn ze net belangrijk”, zegt Jan Van Outreve, CEO van de levensverzekeraar. “Er zit potentieel in pauzes. Daarom is het concept van de fika, dat vanuit Zweden komt overgewaaid, net zo succesvol: door samen te pauzeren bij een kopje koffie praat je met elkaar op een informele manier. De pauze is volgens mij cruciaal om een bedrijf goed te laten draaien.”