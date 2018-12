Hele school pindavrij voor één meisje: “Zelfs peul aanraken is levensgevaarlijk voor Louise”

Leuven -

Een basisschool in het Leuvense vraagt alle ouders hun kinderen voortaan geen pinda’s meer mee te geven als snack. Reden daarvoor is de levensgevaarlijke allergie van de achtjarige Louise Steeno. “Als kindjes ­pinda’s eten, de handen niet wassen en haar daarna aanraken, kan dat al een aanval uitlokken”, aldus de directie. “In het ergste geval is er kans op overlijden.”