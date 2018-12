750 miljoen mensen denken aan migreren: waar willen ze naartoe? En waar willen ze vooral weggaan?

Liefst 750 miljoen mensen in de wereld denken eraan om te migreren naar een ander land. Vooral naar Amerika, of anders Nieuw-Zeeland, dat z’n bevolking liefst verdrievoudigd zou zien. En België? “Ons land is niet echt bekend of aantrekkelijk voor mensen met migratieplannen”, zegt ­docent Internationale Economie Ilse Ruyssen (UGent).