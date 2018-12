CLUBNIEUWS. AA Gent informeerde naar sterkhouder Charleroi, Brugge hoopt op terugkeer Dennis

Ondanks de activiteiten in Champions League en Europa League wordt er ook bij de andere clubs druk getraind. Wij bundelden voor u alvast de belangrijkste nieuwtjes.

CLUB BRUGGE - Emmanuel Dennis mogelijk fit voor Kortrijk

Een opsteker: mogelijk recupereert Club Brugge Emmanuel Dennis voor de uitwedstrijd op KV Kortrijk van zaterdag. Een kleine twee weken geleden, in de match tegen Standard, herviel Dennis in zijn oude hamstringblessure. Hij moest toen na twintig minuten al het veld verlaten. Daarvoor was hij ongeveer een maand out geweest. Als de Nigeriaan de trainingen van vandaag en morgen goed verteert, haalt hij de selectie en kan hij mogelijk ook spelen. Ook Diatta, Mata en Vlietinck hervatten afgelopen week de looptrainingen, maar hun terugkeer staat nog niet vast. Ook Vossen en Cools trainen individueel. Afwachten ook of Rezaei fit raakt na een trap op de rug. Danjuma gaf aan dat hij in januari de training op het veld mag hervatten. Ook Ruud Vormer (30) tekende tegen Atlético voor een persoonlijk record. De aanvoerder is nu met 206 matchen de Nederlander met de meeste matchen ooit voor blauw-zwart. Hij steekt Henk Houwaart voorbij. Vormer reageerde op zijn Instagram alleszins opgetogen. “Ik ben supertrots en dankbaar om voor deze club te mogen spelen”, aldus Vormer. De middenvelder arriveerde in 2014 bij Club en ontpopte zich snel tot belangrijke schakel. Afgelopen zomer tekende hij nog bij tot 2022. (jve)

CHARLEROI - Louwagie informeerde achter Benavente

“Zo gaat dat”, glimlacht Mehdi Bayat. “De week voor Anderlecht-Charleroi wilde Anderlecht Benavente en vlak voor Charleroi-Gent (morgenavond, nvdr.) is het Gent dat aast op Benavente.” Van Anderlecht hoorde de CEO van Charleroi niets, van AA Gent wel. “Michel Louwagie belde mij rechtstreeks met de vraag of een overgang in de komende transferper¬iode bespreekbaar was. Ik heb duidelijk neen gezegd. We gaan Benavente toch niet laten overstappen naar een van onze grootste concurrenten voor Play-off 1?” Bovendien wordt de spelmaker van de ¬Zebra’s, die ook weet hebben van buitenlandse belangstelling voor de Peruviaan, een dure vogel. Bayat: “Rezaei is hier vertrokken voor 5 miljoen euro, maar Benavente zal meer kosten.”(fbu)

STVV - Kamada niet, Tomiyasu en Endo wel naar Asian Cup

Kamada is toch niet opgeroepen voor de Asian Cup, van 5 januari tot 1 februari in de Verenigde Arabische Emiraten. Brys kan dus rekenen op zijn goalgetter tegen RC Genk en Cercle Brugge. Bondscoach Moriyasu selecteerde met Endo en Tomiyasu wel twee andere Kanaries. Zij nemen het in de eerste ronde op tegen Turkmenistan (9 januari), Oman (13 januari) en Oezbekistan (17 januari). Vier STVV’ers ontbraken op de training. Sekine, Ceballos (scheenbeen), Mmaee en Pirard (pols) werkten apart. (gus)

ANDERLECHT - Bezoek aan jeugdcentrum Dinamo

Anderlecht nam twee opvallende medewerkers mee naar Zagreb: Aaron Kanwar en Mila Djelosevic. De eerst is het hoofd van het departement RSCA International, de tweede werkt voor de sociale cel. Zij gaan op bezoek in het gerenommeerde jeugdcentrum van Dinamo Zagreb. De Kroatische club is een talentenfabriek, die toppers als Modric (Real Madrid), Mandzukic (Juventus) en Lovren (Liverpool) voortbracht. Anderlecht wil in de toekomst nog meer inzetten op zijn eigen jeugdwerking en wil nu kennis gaan opdoen bij Dinamo. (jug)

KV OOSTENDE - Canesin op rand van top tien meeste wedstrijden bij KVO

Met de viering van zijn 200ste wedstrijd tegen Lokeren – het was eigenlijk zijn 202de – nadert Fernando Canesin de top tien van spelers met de meeste wedstrijden voor KVO. De Braziliaan staat op de elfde plaats en volgt op twee matchen van Xavier Luissint (204). Om de spelers met de meeste matchen bij Oostende ooit te worden, zal Canesin nog enkele seizoenen moet blijven. Lars Wallaeys prijkt bovenaan met 328 stuks, gevolgd door Danny Devuyst (318) en Christophe Lycke (269). (jve)

KV KORTRIJK - Tickets voor match tegen Club vliegen de deur uit

Bij Kortrijk verloopt de ticketverloop voor de match tegen Club Brugge vlot. Tribune 4 is al uitverkocht. Nog elke dag is het secretariaat van Kortrijk open tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. Als het stadion nog niet uitverkocht is, kunnen er ook op de wedstrijddag zelf nog kaartjes gekocht worden. Voor Vak P was er een speciale actie voor De Warmste Week. Dankzij Boringen Zirda krijgen liefst 700 Kortrijkse kinderen en jongeren de kans om de wedstrijd gratis bij te wonen. (gco)

ZULTE WAREGEM - Campagne voor verkeersveiligheid

Zulte Waregem organiseert samen met de wielerploeg Team Sunweb en sponsor Renson een Ride the Future-campagne. Er is een reeks filmpjes over verkeersveiligheid gemaakt dat mikt op jongeren die dagelijks naar school fietsen. Renson schenkt ook vijftig fluohesjes aan de jeugdspelers van Zulte Waregem. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Combiregeling voor Cercle-Anderlecht

Zondag, op de wedstrijddag tegen Anderlecht, blijven de loketten gesloten wegens de combiregeling. Zowel online als aan de dienst ticketing van het secretariaat van Cercle kunnen op vertoon van de ID-kaart en/of het abonnement maximum vier tickets voor de match worden aangekocht. De dienst ticketing op Cercle zal zowel zaterdag 15 als zondag 16 december geopend zijn tussen 10 en 12 uur. Cercle biedt studenten de mogelijkheid om deze match bij te wonen aan de actieprijs van vijf euro. (kv)

AA GENT - Beloften plannen oefenduel

Na afloop van het reguliere luik van de competitie maken de beloften van AA Gent zich op voor Play-off 1 en het restant van het bekertoernooi, waarin kort na Nieuwjaar al een cruciaal duel tegen RC Genk geprogrammeerd staat. Om de tweede helft van het seizoen optimaal voor te bereiden, zal het team van Bart Van Renterghem volgende week woensdag een oefenduel afwerken op bezoek bij het eerste elftal van LS Merendree dat uitkomt in tweede provinciale. (ssg)

LOKEREN - Gratis duoticket voor alle abonnees

Dit weekend speelt Lokeren thuis tegen STVV. Al meer dan 4.000 supporters kochten een ticket voor deze wedstrijd. Maar de Oost-Vlaamse club wil nog meer volk naar het stadion lokken. Daarom krijgt elke abonnee de kans om een gratis duoticket aan te vragen. Dat kan via de ticketdienst in het stadion of via de website. Bovendien organiseert Lokeren zaterdagavond ook een kerstmarkt. Alle supporters zijn welkom vanaf 18 uur. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Verboomen fluit match tegen Antwerp

De manschappen van Adnan Custovic spelen dit weekend op Antwerp. Scheidsrechter Nathan Verboomen moet de match in goede banen leiden. Volgende week speelt Waasland-Beveren de altijd beladen derby tegen Lokeren. De club hoopt dat het stadion tot de nok gevuld is. Daarom kan elke abonnee gratis iemand meenemen. De actie is enkel geldig in voorverkoop en loopt tot 21 december. Supporters kunnen hun gratis ticket afhalen tijdens de openingsuren van het secretariaat. (whb)

ANTWERP - Nog geen Arslanagic en Haroun op training

Antwerp leeft nog steeds zonder het duo Arslanagic-Haroun toe naar de thuismatch van zaterdag tegen Waasland-Beveren (20.30 uur). Arslanagic sukkelt met de enkel. Bij Haroun zijn de zorgen omtrent zijn quadriceps nog niet van de baan. Yatabaré herstelde goed van de wedstrijd tegen Cercle (0-3-winst). De Malinees vierde zijn rentree na een inactiviteit van meerdere weken en viel op het uur in voor Nazaryna. Baby (quadriceps), Govea (knie) en Seck (kuit) revalideren verder. (dige)

RC GENK - Grote kans op topaffiche bij kwalificatie

Lucumi, Fiolic, Piotrowski, Ingvartsen en Zhegrova vallen naast de kern. Pakt Genk vanavond minstens één punt, dan zit het maandag in de pot voor de loting van de 1/16de finales. 24 ploegen uit de Europa League krijgen het gezelschap van acht teams uit de Champions League. Uit de Europa League zijn Arsenal, Leverkusen, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dynamo Kiev, Frankfurt, Fenerbahçe, Lazio, Real Betis, Salzburg, Sporting Lissabon, Zenit en FC Zürich al zeker van hun ticket. (mg)