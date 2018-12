Hoe meesteroplichter 1 miljoen euro van vrienden verbraste en hoopte op ‘Lotto-mirakel’

Aan Kurt D. was niet te zien dat hij in de problemen zat: hij hield ervan zijn ‘rijkdom’ te etaleren. Foto: RR

Waregem - “Superhoge rentes op korte termijn.” Tot daar de onrealistische belofte van de Waregemse zelfstandige bankier Kurt D. (48) aan tal van vrienden. Hoe groter zijn financiële put, hoe wanhopiger zijn eigen gedrag, leert het onderzoek. Zo speculeerde hij met 180.000 euro op de Lotto in de hoop zijn bedrogen vrienden ­terug te betalen én de schijn hoog te kunnen houden.

Met een gin-tonic in de hand op ­Waregem Koerse. Of op zakenlunch in een of ander chic restaurant. Kurt D. was de voorbije jaren het type dat zijn rijkdom niet bepaald wegstak op sociale media. Als zelfstandig adviseur, belegger en bankier leek hij zijn zaakjes goed voor mekaar te hebben.

Wat zijn vrienden echter niet wisten is dat hij vorig jaar ontslagen was bij de Oudenaardse bank waarvoor hij werkte. Omdat hij zich al enkele ­jaren vastreed in een almaar groter wordend financieel moeras. Sindsdien probeerde hij als zelfstandig “expert” te redden wat er te redden viel.

Het West-Vlaamse gerecht becijferde dat Kurt D. de voorbije drie jaar minstens tien vrienden en kennissen had opgelicht om zijn luxeleventje te bekostigen. De gedupeerden, allen uit de streek tussen Waregem en Oudenaarde, kreeg hij zover dat ze gemiddeld honderdduizend euro investeerden “in ruil voor superhoge rentes op korte termijn.”

Gehoopt op Lotto-mirakel

In realiteit was hij zo diep gezonken dat hij als een roekeloze op de Lotto begon te spelen. In een kranten­winkel aan de overkant van zijn ­appartement, zegt een ingewijde. Op die manier ging nog eens 180.000 euro in rook op. Volgens onze infor­matie liet hij zich onlangs zelfs een tijdje opnemen in de psychiatrie om aan zijn schuldeisers te ontsnappen.

Uiteindelijk ging de bal toch gerechtelijk aan het rollen, na een officiële klacht van een gewezen vriend. “Onderzoek heeft aangetoond dat er geen geld meer over is”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. “Alles is weg.” De oplichter zou op drie jaar tijd voor één miljoen verduisterd hebben. Het gerecht vreest dat er nog veel meer slachtoffers zijn. D. is intussen officieel aangehouden.

Ontvoering voor zijn ogen

In zijn naaste omgeving viel gisteren iedereen van zijn stoel. Kurt D. was voor velen een vlotte man en een succesvol belegger. “Weinigen zullen vermoedens hebben gehad dat hij zo diep zat”, zegt zijn ex-vrouw. De twee haalden vijftien jaar geleden meerdere dagen na elkaar de krantenkoppen toen de vrouw ontvoerd werd op de oprit van Kurt D. Haar ex-vriend schoot haar toen van dichtbij neer en sleurde haar mee in een auto. Kurt D. zag alles gebeuren, maar kon niets doen. Dat drama eindigde een dag ­later toen de ontvoerder dood werd teruggevonden. Of de ex-vrouw toen uit wettige zelfverdediging schoot, zoals het gerecht vermoedde, wou ze gisteren niet kwijt. “Het verhaal van mijn ontvoering is afgesloten, net als mijn relatie met Kurt.”