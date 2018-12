De horrortackle van Van Dijk op Mertens leverde geen rood op, deze twee aanslagen tijdens Ajax-Bayern wel

Waarschuwing: pijnlijke beelden. Ajax en Bayern München maakten er een spectaculaire wedstrijd van in Amsterdam. Met zes doelpunten, maar ook met twee rode kaarten. En die waren terecht.

LEES OOK. CHAMPIONS LEAGUE. Sterk Ajax stuit op sluipmoordenaar Bayern in spektakel, Juventus gaat af in Bern

Dries Mertens beleefde dinsdag een pijnlijke avond in Liverpool. Na de 1-0-nederlaag werd Napoli uitgeschakeld voor de 1/8e finales in de Champions League. Maar het had voor de Rode Duivel nog heel wat erger kunnen geweest zijn. Mertens ontsnapte als bij wonder na een gruwelijke tackle van Virgil van Dijk. De Nederlander zag er echter geen erg in en hij wordt onder meer ook bijgetreden door analist Wesley Sonck.

In de wedstrijd tussen Ajax en Bayern werd er wel rood getrokken, twee keer zelfs. In de 67ste minuut ging Maximilian Wöber hard door op Leon Goretzka. De Ajax-verdediger kreeg voor een bijna identieke fase als die met Mertens en Van Dijk rechtstreeks rood.

Foto: EPA-EFE

In de 75ste minuut kreeg ook Thomas Müller direct rood van scheidsrechter Clément Turpin. De Duitse veteraan ging met zijn studs door op het hoofd van Nicolás Tagliafico. Donkerrood.

Foto: EPA-EFE