Dokters krijgen tot 1.500 euro overheidspremie “gewoon om hun job te doen”

Voor het eerst zullen artsen een premie tot 1.500 euro krijgen als ze goedkopere alternatieven voorschrijven voor bepaalde medicatie. “Slecht idee”, vinden enkele professoren van de UGent. “Waarom zou je premies geven aan een arts die gewoon zijn job doet?”

Biologicals worden ze genoemd, medicijnen op basis van levende organismen of weefsel. Ze verrichten wonderen, onder meer voor reumapatiënten, mensen met een aandoening aan de darmen en huidkankerpatiënten. Het nadeel: ze zijn peperduur. Sinds een tijdje zijn er ook biosimilars: gelijkaardige middelen die tot 30 procent goedkoper zijn – zoals generische varianten van gewone pillen.

Klein probleem: artsen schrijven die biosimilars amper voor. “Zo blijven we veel te veel geld uitgeven”, zegt Francis Arickx, adviseur-generaal van het Riziv. “Bovendien zijn bedrijven die biosimilars ontwikkelen minder geïnteresseerd in ons land, omdat er toch geen markt is voor hun product. Daarom hebben we ervoor gekozen om een proefproject te beginnen: één jaar gaan we dokters opvolgen en zij die meer voor de goedkopere variant kiezen, zullen een premie krijgen. Wie 5 procent biosimilars voorschrijft, krijgt 750 euro, 10 procent is goed voor 1.000 euro en 20 procent levert 1.500 euro op.”

Daar hebben enkele professoren van de UGent vragen bij. “Wij leren artsen aan hoe ze medicijnen moeten voorschrijven”, zegt professor Thierry Christiaens, hoofddocent Klinische Farmacologie. Hij schreef samen met emeritus hoogleraar Jan De Maeseneer en professor An De Sutter een open brief. “Er zijn vier af­wegingen: uiteraard of het middel werkt, of het veilig is en of het makkelijk is in ­gebruik. Het laatste is de prijs: kies voor het goedkoopste, als het even goed is als de duurdere variant. Dit vertellen we ­studenten meermaals, van het derde jaar tot het laatste.”

“Premies weigeren”

Daarvoor premies geven vindt professor Christiaens contraproductief. “Eigenlijk betalen we artsen om hun job te doen. Welke dokters creëer je met zulke regels? Ze zullen uit zichzelf niet meer de juiste keuze maken en een premie verwachten. Als de overheid straks iets vraagt – minder scans laten maken als het niet nodig is, bijvoorbeeld – zullen dokters ook een premie vragen. Zo schiet het systeem z’n doel voorbij.” De professoren vinden dat dokters die premie moeten weigeren. “Al vrezen we dat ze dat nooit zullen doen.”

Minister Maggie De Block (Open VLD) verdedigt het systeem: “Als je vaststelt dat die medicijnen écht nog geen voet aan de grond krijgen, kan je eens met je hoofd schudden en hopen dat het tij op een bepaald moment toch zal keren. Of je kan pragmatische maatregelen nemen om dat tij zélf te keren.”