Nederlandse club verliest met 20-0, maar: “Onze keeper deed het prima”

In de Nederlandse beloftencompetitie verloor Jong Achilles dinsdag van Jong Heracles met 20-0. Ongeziene cijfers en dus blijft die nederlaag nazinderen. Toch zeker bij de keeper van Jong Achilles. De amper 17-jarige Yuri Janssen kreeg voor de tweede keer z’n kans en mocht zich meteen twintig keer omdraaien – prettig is anders. Toch kreeg hij steun.

De technisch manager, Frans Derks, had zelfs lof voor hem in petto. “Hij heeft het prima gedaan. Je kunt toch niet alle schuld bij een eerstejaars A-junior leggen?” Ook Joey Konings, die voor Heracles vijf keer scoorde, had min of meer troostende woorden. “We hebben hem gezegd: Het ligt niet alleen aan jou.” Een doekje voor het bloeden, heet zoiets.