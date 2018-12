Frank Boeckx kan bewijzen dat hij meer is dan tweede keeper: “Niet makkelijk om telkens goedgezind naar de training te komen”

Hij is officieel ‘De Slimste Voetballer ter Wereld’, maar Frank Boeckx (32) is ook nog keeper bij Anderlecht. Vooral tweede keeper, welteverstaan. Wel nog erg belangrijk als leider in de kleedkamer, maar niet zozeer meer op het veld. Toch rekent Boeckx in de overbodige Europese match tegen Dinamo Zagreb nog eens op een kans. “Ik leg me niet neer bij mijn rol als bankzitter.”