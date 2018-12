Michael Verschueren is klaar met plan voor wintertransfers Anderlecht: “Hein blijft en krijgt drie versterkingen”

Zagreb is de eerste Europese verplaatsing van Michael Verschueren (48) als sportieve baas bij Anderlecht. Belangrijker is dat januari nadert en in die transfermaand wil RSCA Hein Vanhaezebrouck – die niet ter discussie staat – drie ervaren, nieuwe spelers geven. Arriveert de nieuwe sportief directeur niet tijdig, dan handelt Verschueren de transfers zelf af.

Hoewel Anderlecht al is uitgeschakeld, is Michael Verschueren benieuwd naar de match in Zagreb. “Sommigen krijgen een laatste kans om zich te bewijzen. Daarna beslissen we wie weg mag in januari.”

Zo dreigt voor onder anderen Musona, Vranjes en Appiah de zwarte lijst. Maar ging Verschueren tegen 15 december geen sportief directeur aanstellen om die keuzes te maken? “Ik hoop daar eerstdaags nieuws over te hebben, maar pin me niet vast op die datum. We praten nog met een tweetal kandidaten, maar die hebben elders nog een job. Liever focust de toekomstige sportief directeur zich op de zomermercato dan nu snel iemand aan te stellen die dan niet de juiste man blijkt.”

Al blijft de vraag dan wie de transfers in januari zal doen. Makelaars worden er gek van dat ze niet goed weten wie nu het aanspreekpunt is. “Ikzelf en Luc Devroe, hé”, aldus Verschueren. “Al word ik op dit moment echt gestalkt. Via mail, sms’jes en WhatsApp krijg ik video’s van zogezegd goeie spelers. Sorry, maar die makelaarswereld is niet professioneel en Anderlecht zal het anders aanpakken. We voorzien een meldpunt waar makelaars zich kunnen registreren via een officieel formulier. Daar kunnen ze zich dan voorstellen en zeggen wat ze ons te bieden hebben. Dat laat ons toe om – over de jaren heen – een database aan te leggen van wie welke spelers aanbood. Zo kunnen we het kaf van het koren scheiden, want nu is dat zo onoverzichtelijk.”

15 miljoen?

Maar dat is dus toekomstmuziek. In januari heeft Anderlecht geen foutenmarge meer op de transfermarkt. “Kijk, we geloven nog in de titel. Veel jongeren braken door en we zijn nog geen enkele keer weggespeeld. Mits toevoeging van een drietal ervaren spelers zullen we competitief zijn. We gaan voor een spits die makkelijk scoort, een creatieve spelverdeler en normaal versterken we ook de defensie. Of we daarvoor pakweg 15 miljoen voorzien? Daarover vergaderen we nu met Marc Coucke.”

Verschueren gaf trouwens nog mee dat Hein Vanhaezebrouck voorlopig niets hoeft te vrezen, hoewel hij maar vijf keer won in de laatste 20 matchen. “We staan achter de coach. Hein is tactisch sterk en een goeie trainer voor de doorstroming van de jeugd. Hij motiveert iedereen dag en nacht, zeker nu het moeilijker gaat. Oké, in Europa hadden we op meer gehoopt, maar ik reken nog op een goeie pres­tatie in Zagreb om ons dan weer te lanceren in de competitie.”

Anderlecht investeert 600.000 euro in veld

De kogel is door de kerk: Anderlecht gaat deze winter zijn grasmat vervangen. Dat kost 100.000 euro. Het is maar een tijdelijke oplossing, want volgende zomer is paars-wit van plan om alles weer af te graven om ook de veldverwarming en de drainage te vernieuwen. Die zijn versleten en de oorzaak van alle problemen met het veld. Dat project kost zo’n 500.000 euro.

Dochters Vanden Stock blijven aan bood

Marc Coucke wil een kapitaalsverhoging van 35 miljoen doorvoeren. Hier en daar wordt gezegd dat hij zo een einde wil maken aan het tijdperk-Vanden Stock. Roger nam al afstand, maar zijn dochters Claire en Julie hebben nog aandelen. Als zij de kapitaalsverhoging niet kunnen volgen, moeten ze misschien hun 5 procent aandelen verkopen.

Maar ondanks de wrevel tussen Coucke en hun vader hebben zij niet die intenties. Dat zegt ook Michael Verschueren: “Claire zit in de Raad van Bestuur en verdedigt daar goed de belangen. Wat Roger gaat doen, vraag je beter aan hem.”

Kistof Sas wordt hoofddokter

Anderlecht reorganiseert zijn medische staf. Kristof Sas (43) – vroeger al werkzaam bij Anderlecht en Club Brugge – wordt het nieuwe hoofd. De ex-profvoetballer van Eendracht Aalst geniet het vertrouwen van de spelers en heeft een goeie band met de kinesisten. Wat er zal gebeuren met dokter Chris Goossens – door Coucke meegebracht uit Oostende en momenteel diensthoofd – moet nog blijken. Binnen de club waren er de jongste tijd veel medische discussies.