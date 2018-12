(Veel) beter dan verwacht. Dat is de juiste omschrijving van de Champions League-campagne die Club Brugge dinsdag afsloot met een puik gelijkspel tegen Atlético Madrid. Zo denkt ook algemeen directeur Vincent Mannaert erover. Zijn rapport van de zesde CL-campagne in de geschiedenis van de club.

Puntentotaal 9/10 Zes op achttien in een groep die vooraf als aartsmoeilijk werd bestempeld. Enkel in de seizoenen 2003-04 (8 punten in een groep met AC Milan, Celta de Vigo en Ajax) en 2005-06 (zeven ...