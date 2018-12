UEFA denkt aan Champions League... in het weekend

De Champions League-midweek zoals we ze nu kennen, staat op de helling. Volgens de Duitse krant Bild is de Europese voetbalbond UEFA samen met de Europese Club Associatie (ECA) aan een denkoefening bezig over hoe de Europese koningsklasse er in de toekomst moet uitzien. Een van de ingrijpende pistes die bekeken wordt, is om Champions League-wedstrijden tijdens het weekend af te werken.