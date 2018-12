“Tweede Canadees opgepakt door China”

Volgens Chrystia Freeland is er na de arrestatie van een Canadese ex-diplomaat in China, nog een andere landgenoot in het land opgepakt en ondervraagd. Foto: REUTERS

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, is er na de arrestatie van een Canadese ex-diplomaat in China, nog een andere landgenoot in het land opgepakt en ondervraagd. De spanningen tussen Canada en China lopen op sinds de arrestatie van de financieel directeur van het Chinese concern Huawei in Canada.

Volgens de buitenlandminister sloeg de Canadees die werd ondervraagd zelf alarm. Ze wilde geen details kwijt over de identiteit van de persoon, “gezien de delicate situatie”.

De Canadese autoriteiten konden de man nog niet contacteren. “We werken eraan om te bepalen waar hij zich bevindt. We hebben ook de Chinese autoriteiten hierover informatie gevraagd”, aldus Freeland.

Volgens de krant Globe and Mail zou het gaan om Michael Spavor, een Canadees wiens bedrijf bezoeken organiseert aan Noord-Korea, onder meer voor toeristen. De man leeft in China en zou betrokken geweest zijn bij de ontmoeting van de Amerikaanse ex-basketter Dennis Rodman met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Eerder bevestigde Ottawa al dat een ex-diplomaat, Michael Kovrig, was opgepakt in China. Peking bevestigde zijn aanhouding intussen via fax. “We zijn erg bezorgd over de opsluiting van de heer Kovrig”, aldus de buitenlandminister woensdag.

Pasmunt

Meng Wanzhou werd dinsdag vrijgelaten op borg. Foto: AP

Officieel is er geen verband tussen de arrestaties van de Canadezen en de Huawei-zaak, maar waarnemers zien wel een link. China kan dit immers gebruiken als pasmunt voor de vrijlating van de Huawei-manager, die ervan verdacht wordt het Amerikaanse embargo tegen Iran te hebben geschonden. De zakenvrouw werd dinsdag door een rechter in Vancouver vrijgelaten op borg.

Freeland beklemtoonde woensdag dat de autoriteiten niet kunnen tussenkomen in de zaak-Huawei, omdat dit een zaak van justitie is. Daarmee geeft ze kritiek op de Amerikaanse president Trump, die eerder suggereerde dat hij wel kon tussenkomen.