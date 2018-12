Bejaarde vrouw overleden in afdeling dementie van rusthuis na incident met medebewoonster

Nazareth - In een rusthuis in het Oost-Vlaamse Nazareth heeft een bejaarde vrouw maandag een medebewoonster gedood. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Het incident vond plaats in de gesloten afdeling voor mensen met dementie in woonzorgcentrum De Lichtervelde. Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Of er getuigen waren van het incident ook niet. Een van de bewoonsters zou een andere bejaarde vrouw van 93 met een beeldje op het hoofd hebben geslagen. Daarop heeft het personeel zelf alarm geslagen bij de politie. Op vraag van het parket communiceert de directeur van het woonzorgcentrum niet verder.

Vermoed wordt dat de dementerende bewoonster niet wist wat ze deed, maar ook daarover zegt het parket voorlopig niets. De vrouw werd alleszins wel opgepakt.

In Het Laatste Nieuws zegt geriater Lucien De Cock dat zelfs kleine incidenten mensen met dementie kunnen doen ontploffen. “Soms is er niet veel nodig. De ene keer is het omdat iemand van de koekjes van de dementerende eet, de andere keer omdat iemand per ongeluk in zijn of haar kast of portefeuille zit”, zegt hij in die krant nog.