Zwaar ongeval met hogesnelheidstrein in Turkse hoofdstad: zeker 4 doden en meer dan 40 gewonden

Bij een ongeval met een hogesnelheidstrein in Ankara, de hoofdstad van Turkije, zijn minstens 4 mensen om het leven gekomen. Zeker 40 anderen raakten gewond.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend nabij het station van Marsandiz, aan de rand van de stad. Volgens sommige berichten zijn een hogesnelheidstrein en een locomotief met elkaar gebotst, anderen zeggen dat de trein ontspoorde bij op een sporenwissel. De oorzaak van het ongeval werd alleszins nog niet bevestigd.

Door de crash van de trein stortte ook een voetgangersviaduct gedeeltelijk in. Delen van die brug vielen op twee rijtuigen. De ravage is groot.

Meer dan 300 passagiers

De hogesnelheidstrein was op weg naar Konya, in het westen van het land. Er zouden meer dan 300 passagiers op de trein hebben gezeten. 4 van hen kwamen om het leven. Er zijn zeker 43 gewonden. Dat bevestigt Vasip Sahin, de gouverneur van de stad.

Het is al het tweede grote treinongeluk in Turkije op een jaar tijd. In juli stierven nog 24 mensen toen een trein ontspoorde in het noordwesten van het land.

#Sondakika - Ankara Valisi Vasip Şahin:"Ankara’da gerçekleşen hızlı tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti 43 kişi yaralandı" pic.twitter.com/itI6AAgUiE — Faruk Arvas (@f4rv4s) December 13, 2018

Ankara'da bir bir hızlı trenin çarpışma sonucu raydan çıkıp devrildi. Olay yerindeki yaralılara müdahale ediliyor. pic.twitter.com/prbeqPO7cH — Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) December 13, 2018

Foto: EPA-EFE