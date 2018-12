Politie arresteert verdachte 17 jaar na mysterieuze moord op “Duitse Maddie McCann”

Zijn speurders in Duitsland erin geslaagd tot een doorbraak te komen in de zeventien jaar oude moordzaak op het jonge schoolmeisje Peggy Knobloch (9)? Na de recente arrestatie van een veertiger hebben ze daar goede hoop op.

Peggy Knobloch, in het verleden wel eens omschreven als de “Duitse Madeleine McCann”, was negen jaar toen ze op 7 mei 2001 in Duitsland verdween. Het blondje meisje met de opvallende blauwe ogen liep op die dag zoals altijd naar huis in Lichtenberg, een dorp met een duizendtal inwoners.

Toen haar moeder om 19 uur thuiskwam van haar werk en merkte dat haar dochter nog niet thuis was, sloeg ze meteen alarm. Er startte een grote zoektocht, maar zonder succes.

Lichaam gevonden

Geruchten waren er genoeg. Een ontvoering, dachten velen, misschien wel naar Turkije, het thuisland van haar toenmalige stiefvader. Het onderzoek volgde meer dan vierduizend sporen en zag een eerste maar onschuldige verdachte vrijkomen na tien jaar opsluiting.

De zaak hield Duitsland jarenlang in de ban. Haar stoffelijk overschot werd pas in juni 2016, ofwel ruim vijftien jaar na haar verdwijning, teruggevonden door een man die paddenstoelen ging plukken in een bos op minder dan vijftien kilometer van haar ouderlijke huis.

Arrestatie

Pas dit jaar kwam het uiteindelijk tot een arrestatie van een verdachte. Het gaat om een veertiger, die in september al had toegegeven dat hij haar lichaam naar het bos had gebracht. Toch ontkende hij met klem het schoolmeisje vermoord te hebben.

Maar de speurders hebben voldoende bewijzen, zo zeggen ze zelf. Daarom moest de man dinsdag voor de rechtbank verschijnen, zo meldt televisiezender Deutsche Welle. Hebben ze eindelijk de echte dader te pakken? En is het zeventien jaar oude onderzoek daarmee bijna afgerond?