Moeder en twee kinderen in levensgevaar na woningbrand

Hoboken - In de Commandant Weynsstraat in Hoboken heeft het afgelopen nacht gebrand in een woning. Vijf mensen raakten daarbij gewond, onder hen de moeder van het gezin en twee kinderen van 9 en 10 jaar. Zij zouden in levensgevaar verkeren.

De brand in de rijwoning ontstond vermoedelijk in een keuken op de tussenverdieping. Dankzij een alert optreden van de buren - die nadat ze hevige rook hadden opgemerkt, een raam insloegen - konden de vier bewoners net op tijd ontsnappen. De moeder van het gezin en twee kinderen van 9 en 10 jaar werden afgevoerd met een zware CO-intoxicatie en verkeerden in levensgevaar. Ook een buurman en de vader van het gezin werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor dringende medische hulp. Volgens de brandweer werden de moeder en 2 kinderen op het nippertje gered.

Vier ziekenwagens en vier mug-teams kwamen ter plaatse. De brand bleef eerder beperkt, maar zorgde wel voor een enorme rookontwikkeling. Het pand is onbewoonbaar verklaard.