Topman Google legt uit hoe het komt dat er een foto van Trump tevoorschijn komt bij het zoeken op ‘idiot’

‘Idiot’ ingeven op Google gaf afgelopen zomer een opmerkelijk resultaat in de zoekmachine: er kwamen vooral foto’s van Amerikaans president Trump tevoorschijn. De CEO van Google mocht afgelopen week komen uitleggen bij de juridische commissie van het Amerikaanse parlement hoe dat kwam.

Topman Sundar Pichai van Google werd door die juridische commissie aan de tand gevoeld over de dominante positie van Google op de markt, over privacy, over censuur in China, maar óók over manipulatie van zoekresultaten.

De Republikeinse partij verdenkt de internetgigant ervan progressieve websites bij zoekresultaten eerder te tonen dan websites die eerder conservatief zijn. Volgens sommige Republikeinen zitten er politieke voorkeuren ingebakken in Google.

Zoe Lofgren, Democratisch afgevaardigde, gelooft dat niet. Ze bracht zelf het voorbeeld aan van foto’s van (republikeins) Amerikaans president Trump die verschijnen op Google als je ‘idiot’ ingeeft om Pichai de kans te geven uit te leggen hoe de zoekmachine werkt. “Het manipuleren van zoekresultaten, ik denk dat het belangrijk is te weten hoe zoeken werkt”, zei Lofgren. “Als je nu het woord ‘idiot’ intikt in Google bij Afbeeldingen, dan krijg je een foto van Donald Trump te zien. Ik heb dat zojuist gedaan. Hoe kan dat? Hoe werkt de zoekmachine waardoor dit getoond wordt?”

Een recente zoekopdracht in Google op het woord ‘idiot’

“We hebben kopieën van miljarden websites opgeslagen in onze index. Als een gebruiker bij ons op iets zoekt, koppelen we de zoekterm aan de websites. De websites rangschikken we op meer dan 200 kenmerken, zoals relevantie, en op basis daarvan proberen we de beste resultaten voor de zoekopdracht te vinden. Dan evalueren we dat met beoordelaars van buitenaf. Dat doen ze op basis van objectieve richtlijnen. Zo verzekeren we ons ervan dat het proces werkt”, verklaarde Pichai.

Pichai Foto: AFP

Lofgren vroeg daarop: “Er zit dus niet ergens een klein mannetje achter een gordijn dat bepaalt wat de gebruiker te zien krijgt? Het is dus eigenlijk gebaseerd op wat gebruikers genereren...?”

“Afgelopen jaar hebben we meer dan 3 biljoen zoekopdrachten afgehandeld. Dit is werken op grote schaal. We grijpen niet manueel in bij welk zoekresultaat dan ook”, zegt Pichai.

Googlebom

Dat afbeeldingen van Trump verschijnen bij een ‘idiot’-zoekopdracht, heeft te maken met een zogenaamde ‘Googlebom’. Dat is een manier om de zoekmachine ervan te overtuigen dat een foto van Trump is waar de meeste mensen naar op zoek zijn wanneer ze in Google zoeken naar ‘idiot’. Dat doen ze door te linken naar posts en pagina’s op het internet die de naam Trump linken aan ‘idiot’. In juli pasten activisten en internetgebruikers deze tactiek dus toe op Trump, naar aanleiding van een bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk.