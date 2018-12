Axel Daeseleire over controverse rond studentendopen: “We leven een beetje in een afschafmaatschappij”

Antwerpen - Acteur Axel Daeseleire (50), die nog meespeelde in de film Ad Fundum van Erik Van Looy over het studentenleven, kijkt ietwat meewarig naar de oproepen om studentendopen af te schaffen. “Ik was er ook niet goed van toen ik het nieuws over die overleden student hoorde, maar een hele groep hoeft toch niet gestraft te worden voor de wandaden van een paar debielen?”

Axel Daeseleire (50) liet zich eind jaren tachtig zelf dopen als rechtenstudent door Andoverpia. “Het was best een pittige doop. We moesten smerige dingen eten waarvan ik nu allang niet meer weet wat er precies in zat. Het was gewoon een hoop drets die je los van elkaar ook niet zou eten.”

De zwaarste opdracht was volgens Daeseleire echter het “koekoekritueel”. “Je moest in een kartonnen doos gaan zitten gevuld met onder meer bloed en koffiedrab. Iemand riep ‘Koekoek, hoe laat is het?’ en de schacht moest uit die stinkende doos komen en raden hoe laat het was. Wie dat niet juist had, moest een pint ad fundum drinken.”

“Ik was een Daeseleire, dus ik hing eraan”

Dertig jaar later kijkt de acteur echter nog steeds met plezier terug op de rituelen. “Die dopen waren streng, maar ze waren verantwoord. Er werd ook gekeken naar wat je aankon. Wie wat minder sterk leek, onderging een minder zware doop. Ik was een Daeseleire en nogal mondig. Dus ik hing eraan voor de vetzakkerij. Maar ik kon dat wel hebben.”

“Het was soms hard, maar zodra ik gedoopt was, voelde ik me ook erg welkom in een warme groep van studenten die ik vandaag nog steeds terugzie. De enigen waarmee ik problemen had, waren de gefrustreerde gasten die een jaar eerder hard aangepakt waren en daardoor als schachtenmeester dubbel zo hard het beest wilden uithangen.”

“Dan ook nachtleven aan banden leggen”

Dat de dopen weer wat strenger aangepakt worden, vindt Daeseleire geen verrassing. “Ik vind het niet abnormaal dat ze zo’n doopcharter herbekijken. Want toen ik het nieuws van die student hoorde, was ik daar ook niet goed van. Maar we gaan toch geen dopen afschaffen, zeker? Dan moet het nachtleven ook aan banden gelegd worden omdat zatlappen elk weekend op elkaars gezicht slaan. We leven een beetje in een afschafmaatschappij. Ik ben voor zelfcontrole en zelfreflectie. Een hele maatschappij hoeft niet gestraft te worden voor een paar debielen.”

