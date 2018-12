158 jobs verdwijnen volgend jaar bij Philips Turnhout

Turnhout - Bij lampenfabrikant Philips in Turnhout verdwijnen volgend jaar 158 jobs. Dat is donderdagochtend meegedeeld aan het personeel op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om 109 arbeiders en 49 bedienden. Momenteel telt het bedrijf nog zo’n 560 medewerkers. “Dit is een zware slag voor de mensen”, zegt secretaris Peggy Schuermans (LBC-NVK).

“Gisterenavond heeft de directie een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd, die om 8 uur vanochtend begon. Daar is de mededeling gedaan. Zonet zijn we begonnen met het inlichten van het personeel”, zegt Schuermans. “Net zoals de voorbije jaren gaat het om een daling van de volumes. De conventionele verlichting wordt niet meer gekocht. De nieuwere soorten verlichting worden elders geproduceerd.”

Philips maakt in Turnhout hogedrukgasontladingslampen, krachtige lampen die bijvoorbeeld worden gebruikt in voetbalstadia en in fabrieksgebouwen. Die markt kent de laatste jaren inderdaad forse klappen, vooral door een doorbraak van LED-verlichting.

Voor de vestiging van Turnhout was er de afgelopen jaren zowat elk jaar wel een grote ontslagronde. “Het personeel reageert wat gelaten”, gaat Schuermans verder. “Maar ze kennen het natuurlijk. Over de verdere toekomst is er niks gezegd, en dat is een enorme onzekerheid voor de mensen. Ze weten dat dit afloopt, alleen niet wanneer.”