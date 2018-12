Stevige tegenstander voor Club Brugge na nieuwjaar in Europa League, zo staan Genk en Standard ervoor

Club Brugge is via zijn derde plaats in de groepsfase van de Champions League al geplaatst voor de zestiende finales van de Europa League. Racing Genk en Standard kunnen zich vanavond nog bij de Belgische landskampioen voegen. Club is geen reekshoofd bij de loting voor de zestiende finales, Genk kan dat nog wel worden. Een overzicht van de situatie van de Belgische teams en alle gekwalificeerden.

Club géén reekshoofd

Club Brugge is komende maandag dan toch geen reekshoofd bij de loting in het Zwitserse Nyon voor de zestiende finales van de Europa League. Blauw-zwart behoorde niet tot de beste vier derdes van de groepsfase van de Champions League, die bij de loting een beschermd statuut krijgen. Woensdag sprongen nog enkele teams over de Bruggelingen. Napoli (9 ptn), Inter Milaan (8 ptn), Valencia (8 ptn) en Benfica Lissabon (7 ptn) zijn de derdes met het beste rapport. Club Brugge behaalde zes punten.

De Bruggelingen kunnen dus behalve die vier teams ook een Europa League-groepswinnaar tegenkomen in de zestiende finales van de Europa League. Dat zijn al zeker Arsenal, Chelsea, RB Salzburg, Zenit Sint-Petersburg, Dinamo Zagreb, Frankfürt en Dinamo Kiev. Daar kunnen nog kleppers als Leverkusen, AC Milan, Betis, Villarreal en Sevilla bijkomen. Een zware opdracht, zonder meer.

Genk kan nog wel reekshoofd worden (maar ook nog uitgeschakeld worden)

Voor de Genkenaars is de opdracht duidelijk in groep I: een nederlaag vermijden tegen het toch wel bescheiden Sarpsborg, want dan is de Europese uitschakeling altijd een feit op basis van de onderlinge resultaten bij een gelijke stand. Met een gelijkspel mag Genk sowieso naar de zestiende finales van de Europa League, bij een zege is de groepswinst binnen en zijn ze ook reekshoofd bij de loting,

Ingewikkelde situatie voor Standard

Bij de Rouches liggen de kaarten enigszins anders. Zij gaan op de slotspeeldag in groep J op bezoek bij het Turkse Akhisar, met nul punten het kneusje van de groep, maar hebben het niet meer in eigen handen en moeten rekenen op een misstap van Sevilla om de poorten van de zestiende finales alsnog open te beuken. De Spanjaarden spelen in eigen huis tegen leider Krasnodar, dat enkel mits een zware nederlaag nog naast de kwalificatie kan grijpen. Als de Rouches toch beter doen dan Sevilla, is de eerste Europese lente sinds 2012 een feit.

Indien Standard wint én Sevilla thuis wint van Krasnodar, wordt het ingewikkelder. Dan komen drie teams op 12 punten en wordt het doelsaldo in de onderlinge duels tussen Krasnodar, Sevilla en Standard doorslaggevend. Standard, dat met 5-1 verloor in Spanje, staat er het slechtst voor. Als Sevilla met vijf goals verschil wint van Krasnodar, wipt Standard nog over de Russen. Anders dreigt de exit. Hopen dus dat Krasnodar niet verliest.

BEKIJK HIER DE KALENDER EN ALLE STANDEN VAN DE EUROPA LEAGUE.

Anderlecht enkel nog voor de eer

Voor Anderlecht heeft de slotspeeldag in groep D nog een verplaatsing naar Dinamo Zagreb in petto, al staat daar werkelijk niets meer op het spel. De Belgische recordkampioen is na een kleurloze campagne al langer uitgeschakeld en Zagreb is verrassend groepswinnaar. Coach Hein Vanhaezebrouck zou in de Kroatische hoofdstad dan weer wat speelminuten kunnen geven aan spelers die dit seizoen nog niet veel in actie kwamen.

Europese coëfficiënt

Naast een eerste Europese overwinning kan paars-wit in Zagreb eventueel nog wat punten voor de Belgische UEFA-coëfficiënt sprokkelen. Een zege levert immers twee punten op, een gelijkspel één - weliswaar gedeeld door het aantal deelnemende ploegen per land. Momenteel staat de Belgische teller op 6.400 punten, een pak beter dan vorig seizoen (2.600), dat het slechtste in jaren was. De 12.500 punten van het seizoen 2016-2017 zullen er echter ook dit jaar niet inzitten. Kwalificatie voor de zestiende finales in de Europa League levert dan ook geen extra punten op.

Al gekwalificeerd voor 1/16e finales Europa League

REEKSHOOFDEN

Napoli (Ita)

Inter Milaan (Ita)

Valencia (Spa)

Benfica Lissabon (Por)

RB Salzburg (Oos)

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Dinamo Zagreb (Kro)

Arsenal (Eng)

Frankfürt (Dui)

Dinamo Kiev (Oek)

Chelsea (Eng)

NIET-REEKSHOOFDEN

Club Brugge (Bel)

Viktoria Plzen (Tsj)

Shakthar Donetsk (Oek)

Galatasaray (Tur)

Fenerbahçe (Tur)

Sporting Lissabon (Por)

Lazio Roma (Ita)

GEKWALIFICEERD MAAR NOG NIET ZEKER VAN EERSTE OF TWEEDE PLAATS

Leverkusen (Dui)

FC Zürich (Zwi)

Betis Sevilla