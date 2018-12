Zwanger? Opgelet: één seconde kan een verschil van 27.541 euro maken

De nieuwe kinderbijslag creëert erg grote verschillen tussen gezinnen die net voor of net na 1 januari 2019 een kind krijgen. Dat blijkt uit berekeningen van de Gezinsbond.

Een oudejaars- of een nieuwjaarskindje: dat kan een verschil maken van 27.541 euro. Op 1 januari verandert immers de kinderbijslag, die vanaf dan ‘het groeipakket’ zal heten. Alle kinderen die vóór 1 januari 2019 geboren worden, vallen nog onder de oude regeling. Die voorziet in een kinderbijslag die oploopt naarmate er meer kinderen in het gezin zijn, en naarmate ze ouder worden. De nieuwe regeling geeft een vast bedrag per kind. De leeftijdstoeslag is afgeschaft.

Voor wie een kind verwacht rond de jaarwisseling, kan het tijdstip van geboorte een serieuze slok op de borrel schelen. Of het loont om het kind voor of na 1 januari te krijgen, hangt af van de huidige situatie. Wie vandaag nog geen kinderen heeft, geniet meer kinderbijslag als het eerste kind na 1 januari geboren wordt. Dat levert, over een periode van 22 jaar, 13.937 euro bijkomende kinderbijslag op. Dat komt neer op een extraatje van 52,79 euro per maand.

Wie wel al kinderen heeft, doet er financieel voordeel bij om een bijkomend kind nog dit jaar op de wereld te zetten. Voor wie al één kind heeft, levert dat 9.032 euro extra kinderbijslag op, leren berekeningen van de Gezinsbond. Vooral wie meer kinderen heeft, is de pineut. Een gezin dat al twee of meer kinderen heeft, krijgt 27.541 euro meer als het bijkomende kind nog dit jaar geboren wordt. Dat komt doordat een derde kind fors meer kinderbijslag krijgt in het oude systeem. Bij de berekening is verondersteld dat er telkens twee jaar leeftijdsverschil tussen de kinderen zit. Is het leeftijdsverschil groter, dan worden de verschillen tussen het oude en nieuwe systeem kleiner.

Wie al twee kinderen heeft en een gezinsinkomen van 30.984 tot 61.200 euro, heeft er wel baat bij om pas in 2019 een bijkomend kind te krijgen. Want dan heeft het gezin recht op een sociale toeslag. Een gezin met drie kinderen (twee voor 2019, één erna) gaat er zo ruim 7.000 euro op vooruit.

Compensaties?

Gezien de grote verschillen worden gynaecologen gepolst om kinderen vroeger op de wereld te zetten. Wie dat vraagt, krijgt steevast een nul op het rekest. De Gezinsbond roept op om de regeling aan te passen, zodat de verschillen tussen gelijk­aardige gezinnen kleiner worden, of verdwijnen. Zo wil de ­Gezinsbond dat alle eenkindgezinnen onder de nieuwe regeling ­vallen. De bond wil compensaties voor de gezinnen die het slechtste van de nieuwe en oude regeling combineren.

In januari had de Raad van State al kritiek geuit op de nieuwe regeling omdat de ongelijke behandeling van gelijkaardige gezinnen ‘niet evenredig’ is. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageerde toen dat hij niet van plan is om de regeling aan te passen. Er was immers vooropgesteld was dat de hervorming budgetneutraal moest zijn.