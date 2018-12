‘Opleiding brandbeveiliging in Washington DC’

Het technische team van de Amerikaanse ambassade telt 48 fulltime medewerkers: elektriciens en HVAC-techniekers, maar ook schilders, behangers, onderhoudspersoneel… hoe ervaren zij deze bijzondere werkomgeving? Facilities Manager Keith Reling vertelt wat je mag verwachten.

“Als technisch medewerker heb je hier een missie”, benadrukt Keith Reling. “Je levert kwaliteit en bent betrouwbaar. Je bent dan wel niet het gezicht of de stem van de ambassade, maar je zorgt wel voor optimale werk- en woonomstandigheden voor ons ambassadepersoneel. Daar mogen we met zijn allen als technisch team best trots op zijn.”

“Je vindt hier een hele positieve werkomgeving waarin we samen werken aan een goede teamspirit. Bovendien krijgt de ambassade natuurlijk vaak belangrijke bezoekers over de vloer, zowel Belgische als Amerikaanse. Een van de gebouwen die we onderhouden is onze Amerikaanse ambassade voor de Europese Unie, dus daar zie je voortdurend Europese leiders komen en gaan. Dat creëert toch een bepaalde sfeer.”

Investeren in mensen

“Maar er is meer: je mag altijd rekenen op opleiding en training. Heb je voor een bepaalde opdracht certificering nodig, dan betalen wij die voor je. We bieden ook heel wat online training courses aan. Je krijgt volop de ruimte om jezelf verder professioneel te ontplooien. Een teamlid wilde bijvoorbeeld een opleiding tot slotenmaker volgen. We boden hem de mogelijkheid om de opleiding in dagonderwijs te volgen. Niet omdat we die meteen nodig hadden, maar extra kennis en vaardigheden komen altijd van pas.”

“Drie teamleden zijn pas terug van een veiligheidsopleiding rond asbest in Sevilla om er hun certificering te updaten. De onderhoudssupervisor van mijn team stuurden we naar een conferentie in Duitsland over managementskills. Vaak sturen we zelfs Belgische technici naar Washington DC, bijvoorbeeld voor opleidingen rond elektriciteit of brandveiligheid. We investeren daarmee vooral in continuïteit in een future-proof werkomgeving.”

