Hongaren woest over nieuwe “slavenwet”

In Boedapest is woensdagavond en -nacht geprotesteerd tegen een nieuwe wet die gisteren werd goedgekeurd door het Hongaarse parlement. Door de zogenaamde “slavenwet” kunnen werknemers vanaf nu verplicht worden om 400 uur per jaar over te werken. Bovendien krijgen werkgevers drie jaar de tijd om de overuren uit te betalen. Na de goedkeuring braken hevige protesten los. Op verschillende plaatsen in de stad werd brand gesticht en braken gevechten tussen betogers en politie uit. Ook de komende dagen worden nog protesten verwacht.

